Żółte plamy na poduszce usuniesz dzięki 2 składnikom. Po praniu będą jak nowe

Masz problem z nieestetycznymi plamami na poduszkach? Istnieją sprawdzone, domowe metody gwarantujące odzyskanie dawnej świeżości.

Poznaj niezawodne sposoby na usunięcie plam z potu na poduszce, co stanowi absolutną podstawę przed włożeniem materiału do bębna.

Zobacz, w jaki sposób bezpiecznie prać pościel, by nie straciła objętości, unikając przy tym podstawowych błędów.

Skuteczny sposób na żółte plamy z poty na poduszce. Wykorzystaj 2 produkty

Pościel wymaga bezwzględnego dbania o najwyższe standardy higieny. Ludzki organizm wydziela pot w trakcie snu, dlatego systematyczne pranie kołder i poduszek jest absolutną koniecznością. Najczęściej nieestetyczne, żółte odbarwienia na materiale poduszki zauważamy dopiero w momencie zdejmowania starych powłoczek. To znak, że pościel wymaga natychmiastowego odświeżenia. Zamiast korzystać z usług pralni chemicznych, można z powodzeniem przeprowadzić pranie poduszek we własnym domu. Standardowy program pralki często jednak przegrywa w starciu z utrwalonymi śladami z potu. Aby przywrócić nieskazitelny wygląd tkaniny, należy najpierw posypać plamy zwykłą sodą oczyszczoną. Następnie wystarczy spryskać ten obszar wodą utlenioną i delikatnie wmasować powstałą mieszankę w strukturę poduszki. Po odczekaniu pół godziny wystarczy strzepnąć resztki zaschniętego proszku i rozpocząć standardowe pranie.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Bezpieczne pranie poduszek w pralce. Pamiętaj o ważnej zasadzie

Wyroby z naturalnego pierza najlepiej od razu przekazać do specjalistycznej pralni. Z kolei poduszki z wypełnieniem syntetycznym można prać w pralce. Najważniejsza zasada dotyczy ustawień urządzenia, ponieważ temperatura nie może przekraczać 40 stopni Celsjusza, a wirowanie to maksymalnie 400 obrotów. Takie parametry uchronią wkład przed trwałym zbiciem. Warto dorzucić do bębna 4 piłeczki tenisowe, które w trakcie cyklu skutecznie rozbiją materiał i zagwarantują mu pierwotną objętość. Należy też bezwzględnie unikać płynów zmiękczających, gdyż chemicznie oblepiają one włókna, psując kształt poduszki.