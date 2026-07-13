Eurowizja 2027 - gdzie i kiedy? Kto z Polski? [Najważniejsze informacje]

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-13 6:00

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2027 roku w Bułgarii - kraju, który sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji w Wiedniu. Choć przed fanami jeszcze wiele miesięcy oczekiwań na kolejną edycję show, prace już ruszyły, tak jak pierwsze kontrowersje. Oto aktualne, najważniejsze informacje.

Eurowizja 2027 - data i miejsce

Zgodnie z tradycją, przyszłoroczna edycja odbędzie się w maju na terenie kraju, którego telewizja wysłała na poprzedni konkurs zwycięską piosenkę. Zarówno głosami jury, jak i telewidzów Eurowizję 2026 wygrała bułgarska piosenkarka Dara z hitem "Bangaranga".

O miano gospodarza starają się cztery miasta w Bułgarii: Burgas, Płowdiw, Sofia i Warna. Oczywistym faworytem jest stolica kraju, czyli Sofia, ale werdykt poznamy najpewniej do końca lipca.

Najbardziej prawdopodobne terminy półfinałów i finału Eurowizji 2027 to 11, 13 i 15 maja oraz 18, 20 i 22 maja. W pierwszym tygodniu miesiąca transmisje prawdopodobnie kolidowałyby z piłkarskimi rozgrywkami UEFA.

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Za nami fala polskich sukcesów. Alicja Szemplińska ze swoim utworem "Pray" utarła nosa sceptykom i z wysokiego, drugiego miejsca awansowała do Wielkiego Finału. Ostatecznie, zajęła dwunaste miejsce po zdobyciu siódmej lokaty w głosowaniu jury - co daje najlepszy wynik wśród jurorów od występu Edyty Górniak w 1994 roku. Następnie, akordeonista Michał Stochel wygrał Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków 2026 w Erywaniu.

Czy Polska powalczy o wygraną w Bułgarii? Tego jeszcze nie wiemy. Telewizja Polska nie potwierdziła jak dotąd swoich planów.

Eurowizja 2026 - Bułgaria - DARA - Bangaranga
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Eurowizja 2027 - te kraje wezmą udział. Sensacyjny debiut Kanady

Póki co, w Bułgarii oficjalnie zamierza zameldować się kilkunastu nadawców publicznych. Po kilkuletniej przerwie plan powrotu ogłosiła Północna Macedonia, ale prawdziwą sensacją jest debiut Kanady. Nadawca CBS/Radio-Canada otrzymał pełne członkostwo w Europejskiej Unii Nadawców i postanowił wystartować w Eurowizji 2027.

Dotychczas udział potwierdziły:

  • Bułgaria
  • Dania
  • Finlandia
  • Grecja
  • Kanada
  • Luksemburg
  • Macedonia Północna
  • Niemcy
  • Norwegia
  • San Marino
  • Szwajcaria
  • Wielka Brytania
  • Włochy

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