Pościg w Grajewie. 19-latek przewoził sześciu migrantów w samochodzie marki Kia

Policyjna akcja w Grajewie

Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku podczas wieczornej służby 21 lipca 2026 roku otrzymali zgłoszenie od dyżurnego z placówki Straży Granicznej w Sejnach. Informacja dotyczyła samochodu marki Kia, który jechał od strony Rajgrodu w kierunku Grajewa. Istniało podejrzenie, że w pojeździe mogą znajdować się nielegalni migranci. Policjanci zauważyli wskazany samochód na jednej z ulic Grajewa i podjęli próbę zatrzymania go do kontroli.

Ucieczka przez pole kukurydzy

Kierowca zignorował sygnały świetlne oraz dźwiękowe, po czym gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać w stronę Szczuczyna. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za pojazdem, który stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. 19-latek w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego i nie stosował się do przepisów drogowych. W pewnym momencie zjechał w boczną ulicę, a następnie wjechał bezpośrednio na pole kukurydzy. Tam zatrzymał samochód i próbował uciekać pieszo, jednak gęsta roślinność uniemożliwiła mu skuteczne oddalenie się, co pozwoliło policjantom na jego szybkie zatrzymanie.

Sześciu cudzoziemców w aucie osobowym

Podczas sprawdzania kii policjanci odnaleźli sześciu cudzoziemców, z których czterech siedziało na tylnej kanapie, a dwóch przebywało w przestrzeni bagażowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty tożsamości potwierdzające, że wszyscy pasażerowie są obywatelami Etiopii. 19-letni kierowca przyznał, że odebrał mężczyzn z okolic granicy litewskiej i planował pomóc im w dotarciu do Niemiec. Za transport grupy miał otrzymać zapłatę w wysokości 15 000 zł.

Zarzuty dla 19-letniego kierowcy

Kierujący pojazdem wraz z grupą cudzoziemców został przekazany Straży Granicznej, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. 19-latek odpowie teraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz pomoc w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Za te czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo młody mężczyzna został ukarany mandatami karnymi za wykroczenia drogowe, których dopuścił się podczas ucieczki przed policją.

Źródło: Policja.pl