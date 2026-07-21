Pitbull: koncert w Warszawie 23.07.2026 - SETLISTA. Jakie piosenki usłyszymy na PGE Narodowym?

Pitbull wystąpi na PGE Narodowym

Pitbull ponownie wystąpi w Polsce. W 2025 roku zagrał koncerty w Tauron Arenie w Krakowie. Zainteresowanie biletami było tak duże, że jedno show to było za mało i latynoski artysta musiał dołożyć drugą datę. Wciąż jednak zabrakło wejściówek dla wszystkich. Fani Pitbulla świętowali, gdy wykonawca ogłosił kolejny koncert w Polsce. Tym razem miejsca będzie znacznie więcej, ponieważ koncert ma odbyć się na największym stadionie w kraju! Już 23 lipca 2026 roku Pitbull wystąpi na stadionie PGE Narodowym. Słuchacze artysty już szykują się na to wydarzenie. Wszyscy liczą, że uda im się usłyszeć na żywo ulubione piosenki. Czy faktycznie tak będzie? Wcześniej Pitbull odwiedził inne europejskie miasta i dzięki temu znamy już setlistę koncertu. Oto lista utworów, które wybrzmią na żywo podczas warszawskiego przystanku na trasie "I'm Back!".

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Pitbull w Polsce 2026 - lista piosenek

Co Pitbull śpiewa na trasie koncertowej "I'm Back!"? Oto lista utworów, które latynoski artysta 23 lipca 2026 wykona na PGE Narodowym:

"Don't Stop the Party"

"Hey Baby (Drop It to the Floor)"

"Hotel Room Service"

"International Love"

"Rain Over Me"

"I Feel Good"

"Suave"

"The Anthem"

"I Know You Want Me (Calle Ocho)"

"Shake" (Ying Yang Twins cover)

"Culo"

"On the Floor" (Jennifer Lopez cover)

"I Like It" (Enrique Iglesias cover)

"DJ Got Us Fallin' in Love" (Usher cover)

"Feel This Moment"

"Gasolina" (Daddy Yankee cover)

"Timber"

"JUMPIN"

"Fireball"

"Damn I Love Miami"

"Time of Our Lives"

"Give Me Everything"

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