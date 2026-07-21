Zatrzymanie na warszawskim Mokotowie. 38-latek przewoził marihuanę wartą 300 000 złotych

Narkotyki ukryte w samochodzie na terenie Mokotowa

Mężczyzna powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców został ujęty przez funkcjonariuszy na jednej z ulic w dzielnicy Mokotów. Podczas przeszukania pojazdu, którym poruszał się 38-latek, policjanci odnaleźli dwa pakiety marihuany zapakowanej w sposób hermetyczny. Całkowita waga zabezpieczonych substancji odurzających wyniosła ponad 6 kilogramów. Czarnorynkowa wartość przejętego towaru jest szacowana na kwotę około 300 000 złotych.

Przeszukanie mieszkania i dodatkowe dowody w sprawie

Działania funkcjonariuszy nie ograniczyły się jedynie do kontroli pojazdu, ponieważ mundurowi sprawdzili również mieszkanie użytkowane przez mężczyznę. W lokalu policjanci odnaleźli kolejne porcje środków odurzających oraz zgrzewarkę służącą do pakowania materiałów. W trakcie czynności zabezpieczono także dowód osobisty, który należał do innej osoby. Po zakończeniu działań w miejscu zamieszkania 38-latek został przewieziony do policyjnej celi.

Zarzuty w warunkach recydywy i tymczasowy areszt

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, gdzie przedstawiono mu 3 zarzuty karne. Najpoważniejszy z nich dotyczy czynienia przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających poprzez ich transport. 38-latek odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości odbywał już karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Kolejne uderzenie w środowisko pseudokibiców

Zatrzymanie 38-latka to kolejny przykład działań stołecznych funkcjonariuszy wymierzonych w osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Policjanci z wydziału specjalistycznego regularnie eliminują z rynku znaczne ilości nielegalnych substancji. Funkcjonariusze przypominają przy tym o wcześniejszych działaniach, takich jak akcja z kwietnia, kiedy udało się zabezpieczyć blisko 150 kilogramów narkotyków. Obecna realizacja jest kontynuacją systematycznej walki z przestępczością narkotykową w stolicy.

Źródło: Policja.pl