Zatrzymanie kierowcy w Jaśle. Miał cztery zakazy i trafił do więzienia

Oficer prasowy rozpoznał kierowcę na ulicach Jasła

Na początku lipca 2026 roku podkomisarz Daniel Lelko, pełniący funkcję oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, poruszał się nieoznakowanym radiowozem po mieście. Po godzinie 20:00 na ulicy Szajnochy funkcjonariusz zauważył osobowego Opla, za którego kierownicą siedział znany mu mężczyzna. Policjant miał wiedzę, że kierujący nie posiada uprawnień, ponieważ obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mundurowy natychmiast zawrócił i udał się za samochodem, który zatrzymał do kontroli drogowej na ulicy Sroczyńskiego.

Cztery zakazy prowadzenia pojazdów i pasażerowie w aucie

O podjętej interwencji oficer poinformował dyżurnego, a na miejsce przyjechali także funkcjonariusze z referatu patrolowo-interwencyjnego. Mundurowi sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach, co pozwoliło na dokładne ustalenie jego sytuacji prawnej. Okazało się, że 36-latka obowiązuje nie jeden, ale aż cztery zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W trakcie policyjnych czynności ustalono również, że w samochodzie wraz z mężczyzną podróżowała jego partnerka oraz 7-letni syn.

Kara więzienia i wysoka grzywna dla mieszkańca Jasła

Mieszkaniec Jasła został zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpośrednio po kontroli. Dzięki zastosowaniu postępowania w trybie przyspieszonym mężczyzna już następnego dnia stanął przed sądem, gdzie zapadło rozstrzygnięcie w jego sprawie. Sąd wydał wyrok, zgodnie z którym skazany spędzi 10 miesięcy w zakładzie karnym. Dodatkowo orzeczono wobec 36-latka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został również zobowiązany do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Źródło: Policja.pl