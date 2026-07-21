Skandal wokół Robbiego Williamsa po Mundialu! Muzyk odrzuca oskarżenia o używki - tak się tłumaczy!

Zakończyły się już oficjalnie przypadające na ten rok Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Tym razem za organizację Mundialu odpowiadały trzy państwa: Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk. Wielki finał rozgrywek odbył się w niedzielę 19 lipca, a zmierzyły się w nim reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Mistrzami Świata w Piłce Nożnej zostali ostatecznie Hiszpanie wynikiem 1:0, sam mecz spotkał się jednak z bardzo ostrymi ocenami i opiniami. Już po jego zakończeniu wybuchł skandal, gdy na murawie doszło do rękoczynów między piłkarzami przeciwnych reprezentacji.

Sporym, niekoniecznie w pozytywnym sensie, echem odbiła się także przerwa muzyczna, która miała miejsce w trakcie meczu. Fani i fanki piłki nożnej nie byli zachwyceni przerywaniem rozgrywek i organizacją finału Mundialu na podobieństwo do Super Bowl, również same występy takich gwiazd, jak Madonna, Shakira czy Justin Bieber spotkały się z dość chłodnymi ocenami.

ZOBACZ TAKŻE: Kibice krytykują show w przerwie finału mundialu. Madonna, Shakira i Bieber nie wszystkich zachwycili

Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

Co się stało podczas wywiadu Robbiego Williamsa?

Jedną z gwiazd, które wystąpiły w czasie przerwy muzycznej finału Mundialu był także Robbie Williams. Brytyjski gwiazdor zaśpiewał u boku Nicole Scharzinger i Laury Pausini, pojawił się także podczas pomeczowej relacji niemieckiego nadawcy MagentaTV.

To właśnie w trakcie tej emisji doszło do zaskakującej sytuacji. Jak jest widoczne na licznych nagraniach, które obiegły sieć, w trakcie wypowiedzi muzyka coś białego spadło na mikrofon, do którego mówił. Robbie szybko zareagował i zgarnął mały, biały przedmiot, ale wszystko to nie umknęło uwadze widzów i widzek. W sieci natychmiast zaroiło się od wpisów, opatrzonych tym konkretnym fragmentem wypowiedzi muzyka, w opisach których pojawiały się liczne pytania i spekulacje, co takiego "wypadło" Williamsowi.

Bardzo szybko pojawiły się głosy, że "biały przedmiot" ma związek z uzależnieniem muzyka od substancji psychoaktywnych, z którym zmagał się przed laty i o którym mówi otwarcie również dziś.

Robbie Williams on the fucking packet on live TV😂 pic.twitter.com/3G9ooKXE8o— Swearing Sports News (@SwearingSport) July 20, 2026

15

Robbie Williams tłumaczy się z sytuacji na wizji

Muzyk postanowił zareagować na spekulacje i zamieścił wideo w swoich mediach społecznościowych. Williams wprost wyśmiewa w nim krążące po sieci spekulacje. Wokalista początkowo mówi, że rzeczywiście zachował się nieprofesjonalnie i rozumie, że ludzie się o niego martwią. Kolejno szybko mówi, że ma tego jeszcze więcej, po czym wystawia język i pokazuje dwie małe, białe miętówki. Całości nagrania towarzyszy opis: "Właśnie się obudziłem i czuję... Miętę".

Gavi świętuje zwycięstwo na mundialu piosenką Ani Dąbrowskiej: