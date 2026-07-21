Zderzenie z pociągiem w Gradowie. Pijany kierowca z dożywotnim zakazem uciekł pieszo

Zderzenie na przejeździe kolejowym w Gradowie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 21 lipca 2026 roku około godziny 1:40 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gradowo. Według wstępnych ustaleń policjantów kierujący Renault Scenic wjechał bezpośrednio pod pociąg towarowy, który poruszał się na trasie z Gdańska do Tarnowskich Gór. Na miejscu wypadku mundurowi zastali rozbity pojazd oraz 42-letnią pasażerkę. Kobieta została przetransportowana przez pogotowie ratunkowe do szpitala, a jej stan zdrowia określono jako niezagrażający życiu.

Policyjny pościg za kierowcą Renault

Kierowca samochodu osobowego oddalił się z miejsca zderzenia pieszo jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania poszukiwacyjne, przeczesując pobliski teren. Kilka kilometrów od miejsca wypadku kryminalni zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Na widok policjantów zaczął on uciekać, jednak po krótkim pościgu pieszym został obezwładniony i zatrzymany przez mundurowych.

Blisko 2 promile i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 39-latek był pijany i miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Podczas dalszych czynności sprawdzających w systemach policyjnych wyszło na jaw, że mężczyzna posiada dożywotni sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Dokument ten został wydany w 2025 roku przez Sąd Rejonowy w Kole. Zatrzymany mężczyzna trafił prosto do aresztu, a po wytrzeźwieniu zostaną mu przedstawione odpowiednie zarzuty.

Utrudnienia na linii kolejowej Gdańsk – Tarnowskie Góry

W działaniach na miejscu zderzenia brali udział policjanci, strażacy oraz przedstawiciele Komisji Kolejowej powołanej do badania takich wypadków. Prace służb spowodowały, że linia kolejowa była całkowicie zablokowana przez około 2 godziny. Obecnie radziejowscy funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ruch pociągów na tym odcinku odbywa się już bez przeszkód i został w pełni przywrócony.

Źródło: Policja.pl