Sandra Drzymalska z "Lalki" prywatnie zaskakuje. Tak wygląda 33-latka, która zagrała Violettę Villas!

Od Izabeli Łęckiej do Violetty Villas. Sukces Sandry Drzymalskiej

Mimo ogromnej popularności Sandra Drzymalska bardzo rzadko bywa na branżowych imprezach i niechętnie dzieli się szczegółami ze swojego prywatnego życia w sieci. 33-letnia gwiazda w ciągu zaledwie jednego roku zagrała Izabelę Łęcką w najnowszej ekranizacji "Lalki" od Netfliksa oraz Violettę Villas w filmie biograficznym. Choć te postacie są skrajnie różne, aktorka znakomicie odnalazła się w obu rolach, całkowicie zmieniając swój wizerunek i sposób bycia. Dla Drzymalskiej tego typu wyzwania to codzienność.

Aktorkę można było podziwiać również w kostiumowej produkcji "Breslau" oraz w filmie o Simonie Kossak, w którym zaprezentowała się z warkoczem i charakterystyczną grzywką. Drzymalska ma na swoim koncie role w wielu znanych produkcjach, m.in. "Biała odwaga", "Szadź", "Filip", "Sexify", "Stulecie Winnych", a także w "Belfrze", "Smoleńsku" i "Listach do M.2". Jej kariera trwa od ponad dziesięciu lat, a sama artystka udowodniła już swoją ogromną wszechstronność, grając nawet bardzo odważne, rozbierane sceny. Drzymalska w każdym filmie czy serialu przechodzi prawdziwą metamorfozę.

Jak 33-latka funkcjonuje w życiu codziennym?

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Życie prywatne Sandry Drzymalskiej

Urodzona 24 lipca 1993 roku Sandra Drzymalska swoją edukację rozpoczęła w Wejherowie, a następnie przeniosła się do Krakowa. Tam ukończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Przez ponad dekadę z sukcesami występuje w serialach i filmach. W 2024 roku podczas festiwalu w Gdyni została wyróżniona nagrodą za pierwszoplanową rolę kobiecą w filmie "Biała odwaga".

Choć gwiazda "Lalki" chętnie opowiada o swojej pracy, to konsekwentnie chroni swoją prywatność. Wiadomo jedynie, że aktorka jest zakochana i szczęśliwa, ale unika publicznych wypowiedzi o swoim partnerze. Nie opowiada też o swoich przyjaciołach czy ukochanym psie. Partner Sandry Drzymalskiej podobno ma na imię Piotr i pracuje jako operator filmowy.

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