Czeszki z 12. tytułem Billie Jean King Cup. Kto zagrał w finale?

Zwycięstwo bez gry podwójnej

Czeskie tenisistki zagwarantowały sobie zwycięstwo w finałowym starciu z Ukrainą już po dwóch meczach singlowych. W pierwszym pojedynku Linda Noskova pokonała Elinę Switolinę z wynikiem 6:3, 7:6 (7-5).

Drugi punkt, przesądzający o końcowym triumfie, zdobyła Karolina Muchova. Wygrała ona z Anheliną Kalininą 6:2, 6:3, co sprawiło, że planowany na koniec mecz deblowy nie był już konieczny do rozstrzygnięcia losów finału w Shenzhen.

Historia turniejowych triumfów

To już 12. tytuł zdobyty przez reprezentację Czech w tych prestiżowych rozgrywkach. Poprzedni triumf w Billie Jean King Cup (wówczas jeszcze pod nazwą Fed Cup) Czeszki świętowały w 2018 roku.

Obecna nazwa turnieju obowiązuje od 2020 roku na cześć Billie Jean King. Amerykanka to 12-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych, która zdobyła puchar z reprezentacją USA w premierowej edycji drużynowych zawodów w 1963 roku. Polki odpadły z rywalizacji o tegoroczny finał właśnie po porażce z Ukrainą.