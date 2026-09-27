Magdalena Narożna wzięła ślub. Suknia piosenkarki odsłoniła zgrabne nogi

Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi wyszła za mąż

Magdalena Narożna końcówkę września zapamięta na zawsze. Wokalistka sformalizowała swój związek z Krzysztofem Romaniukiem, a w tym ważnym momencie towarzyszyli im bliscy oraz przyjaciele. O nowym etapie w życiu artystki poinformowała telewizja Polsat na swoich kanałach społecznościowych.

Jurorka programu "Disco Star" powiedziała "TAK" Krzysztofowi Romaniukowi! Życzymy Młodej Parze mnóstwa miłości, radości, pięknych wspólnych chwil oraz samych szczęśliwych dni na nowej drodze życia! - napisano w mediach społecznościowych stacji.

Z kolei wokalistka wrzuciła nagranie ze ślubu i wesela z krótkim, ale wymownym opisem: "Stało się! Po prostu kocham"!

Zakochanym dopisała znakomita aura, dzięki czemu ślub mógł odbyć się pod gołym niebem. Świeżo upieczeni małżonkowie uwiecznili ten moment, pozując na tle dymu z kolorowych rac. Pan młody postawił na klasykę, wybierając elegancki, czarny smoking zestawiony z muchą i białą koszulą, do której przypięto butonierkę w jasnym kolorze.

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Magdalena Narożna w nietypowej sukni ślubnej

Piosenkarka zaskoczyła wszystkich swoim modowym wyborem, decydując się na kreację z dopasowanym, gorsetowym topem. Dolna część sukni została uszyta z dwóch różniących się długością warstw materiału. Krótszy przód eksponował nogi wokalistki, natomiast tył swobodnie przechodził w dłuższy, lekko rozszerzający się dół zakończony trenem.

Taki fason okazał się świetnym kompromisem między tradycyjną elegancją a współczesnym stylem. Uzupełnieniem ślubnej stylizacji artystki było futrzane okrycie ramion oraz wiązane na obcasie sandałki. W dłoniach trzymała wiązankę skomponowaną z białych kwiatów i zielonych gałązek.

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