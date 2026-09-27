Turniej WTA 500 w Singapurze. Kto zdobył szósty tytuł w karierze?

Zwycięstwo Kanadyjki w finale

Leylah Fernandez, grająca z „szóstką”, wygrała w finale turnieju WTA 500 w Singapurze z Australijką Talię Gibson. Mecz zakończył się wynikiem 7:5, 6:0 dla reprezentantki Kanady. Gibson przed tym spotkaniem zajmowała 63. miejsce w zestawieniu singlistek.

Dla finalistki wielkoszlemowego US Open z 2021 roku to bardzo ważne zwycięstwo na kortach twardych. Wygrana w azjatyckim turnieju oznacza zdobycie przez nią szóstego trofeum w profesjonalnej karierze. Awansuje ona dzięki temu na 26. pozycję w światowym rankingu WTA.

Droga do decydującego starcia

Wcześniej, w półfinałowym pojedynku, Leylah Fernandez mierzyła się z Polką Mają Chwalińską. Kanadyjka pokonała finalistkę French Open w trzech setach 1:6, 6:4, 6:2. Po słabym początku zdołała odwrócić losy spotkania na swoją korzyść.

W singapurskim turnieju startowały czołowe zawodniczki touru. Dzięki wygranej Fernandez dopisała cenne punkty rankingowe do swojego dorobku. Finał z Talią Gibson pokazał dominację Kanadyjki, szczególnie w drugiej partii zakończonej wynikiem 6:0.