Sandra Drzymalska kiedyś i dziś. Tak na przestrzeni lat zmieniała się gwiazda "Sexify"

Spis treści
- Od szkolnego teatru do wielkiego ekranu. Tak zaczynała Sandra Drzymalska
- Role, które zdefiniowały jej karierę. Te kreacje zapadły w pamięć widzów
- Nie tylko talent, ale i charyzma. Oto sekret popularności Sandry Drzymalskiej
- Niesamowita przemiana na przestrzeni lat. Zobacz, jak zmieniła się gwiazda "Sexify"
- Z dala od blasku fleszy. Co wiemy o jej życiu prywatnym?
- Co słychać u aktorki dzisiaj? Sandra Drzymalska nie zwalnia tempa
Od szkolnego teatru do wielkiego ekranu. Tak zaczynała Sandra Drzymalska
Choć dziś jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kina, jej droga do sławy rozpoczęła się z dala od warszawskich salonów. Sandra Drzymalska urodziła się 24 lipca 1993 roku w Wejherowie. To właśnie tam, w szkolnym teatrze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, stawiała swoje pierwsze aktorskie kroki. Po maturze jej talent zaprowadził ją na Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, którą ukończyła w 2017 roku. Jednak jeszcze w trakcie studiów zadebiutowała na ekranie, a prawdziwym przełomem okazała się rola Oli Kaczmarek w głośnym serialu Canal+ "Belfer" z 2016 roku. To właśnie ta kreacja sprawiła, że usłyszała o niej cała Polska.
Role, które zdefiniowały jej karierę. Te kreacje zapadły w pamięć widzów
Kariera Sandry Drzymalskiej to pasmo wyrazistych i odważnych ról, które udowadniają jej niezwykłą wszechstronność. Widzowie z pewnością pamiętają jej magnetyczną postać Łucji Koszykowskiej w serialu "Stulecie Winnych" czy poruszającą kreację Marii Kuleszy w produkcji "Mental". Prawdziwą międzynarodową popularność przyniosła jej jednak główna rola Moniki Nowickiej w światowym hicie Netfliksa, "Sexify", gdzie wcieliła się w ambitną programistkę. Kolejnym krokiem milowym była rola Kasandry w nominowanym do Oscara filmie Jerzego Skolimowskiego "Io", która otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. W kolejnych latach udowodniła swój talent w tak różnych produkcjach jak "Pan Samochodzik i templariusze", nagrodzona za rolę w "Białej odwadze" czy wcielając się w tytułową postać w filmie "Simona Kossak".
Nie tylko talent, ale i charyzma. Oto sekret popularności Sandry Drzymalskiej
Widzowie pokochali Sandrę Drzymalską za jej autentyczność i odwagę w podejmowaniu aktorskich wyzwań. Aktorka nie boi się ról trudnych, niejednoznacznych i wymagających emocjonalnego zaangażowania. Jej niezwykła charyzma sprawia, że kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Dowodem jej talentu jest długa lista nagród i wyróżnień, które zdobyła na przestrzeni lat. Do najważniejszych z nich należą:
- Kryształowa Gwiazda "Elle" na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
- Nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za pierwszoplanową rolę kobiecą w filmie "Biała odwaga".
- Nominacja do Orła za najlepszą główną rolę kobiecą za film "Io".
- Specjalny "Złoty Anioł Bella Women" na festiwalu Tofifest.
Niesamowita przemiana na przestrzeni lat. Zobacz, jak zmieniła się gwiazda "Sexify"
Patrząc na zdjęcia Sandry Drzymalskiej z początku jej kariery, trudno nie zauważyć ogromnej zmiany. Z dziewczyny o naturalnym, świeżym wyglądzie, którą poznaliśmy w "Belfrze", przeistoczyła się w świadomą swojego stylu, elegancką kobietę, która zachwyca na czerwonych dywanach. Jej wizerunek ewoluował wraz z kolejnymi rolami. Przez lata eksperymentowała z fryzurami i stylem, jednak zawsze pozostawała wierna naturalności. Dziś jest ikoną mody, która inspiruje tysiące Polek, udowadniając, że siła tkwi w klasie i pewności siebie. Ta metamorfoza to nie tylko zmiana wyglądu, ale także symbol jej artystycznej dojrzałości.
Z dala od blasku fleszy. Co wiemy o jej życiu prywatnym?
Mimo ogromnej popularności Sandra Drzymalska bardzo ceni sobie prywatność i rzadko mówi o swoim życiu osobistym. Wiadomo, że pochodzi z rodziny niezwiązanej z branżą filmową. Jej ojciec jest mechanikiem samochodowym, a mama pielęgniarką. Aktorka ma również dwóch młodszych braci, którzy, podobnie jak tata, związali swoją przyszłość z motoryzacją. To właśnie te korzenie i wychowanie z dala od show-biznesu ukształtowały jej charakter i sprawiły, że twardo stąpa po ziemi, skupiając się przede wszystkim na pracy i rozwoju artystycznym.
Co słychać u aktorki dzisiaj? Sandra Drzymalska nie zwalnia tempa
Rok 2026 to dla Sandry Drzymalskiej kolejny czas zawodowych sukcesów. Po głośnych i docenionych przez krytyków rolach w filmach "Biała odwaga" i "Simona Kossak" z 2024 roku, aktorka podjęła się kolejnego wielkiego wyzwania. Wcieliła się w jedną z najważniejszych postaci w polskiej literaturze – Izabelę Łęcką w wyczekiwanej serialowej adaptacji "Lalki", realizowanej przez Netflix. Ta rola ugruntowała jej pozycję jako jednej z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych aktorek swojego pokolenia w Polsce, która z powodzeniem łączy występy w kinie artystycznym z wielkimi, komercyjnymi produkcjami.