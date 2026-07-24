Sandra Drzymalska kiedyś i dziś. Tak na przestrzeni lat zmieniała się gwiazda "Sexify"

Od szkolnego teatru do wielkiego ekranu. Tak zaczynała Sandra Drzymalska

Choć dziś jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kina, jej droga do sławy rozpoczęła się z dala od warszawskich salonów. Sandra Drzymalska urodziła się 24 lipca 1993 roku w Wejherowie. To właśnie tam, w szkolnym teatrze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, stawiała swoje pierwsze aktorskie kroki. Po maturze jej talent zaprowadził ją na Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, którą ukończyła w 2017 roku. Jednak jeszcze w trakcie studiów zadebiutowała na ekranie, a prawdziwym przełomem okazała się rola Oli Kaczmarek w głośnym serialu Canal+ "Belfer" z 2016 roku. To właśnie ta kreacja sprawiła, że usłyszała o niej cała Polska.

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Role, które zdefiniowały jej karierę. Te kreacje zapadły w pamięć widzów

Kariera Sandry Drzymalskiej to pasmo wyrazistych i odważnych ról, które udowadniają jej niezwykłą wszechstronność. Widzowie z pewnością pamiętają jej magnetyczną postać Łucji Koszykowskiej w serialu "Stulecie Winnych" czy poruszającą kreację Marii Kuleszy w produkcji "Mental". Prawdziwą międzynarodową popularność przyniosła jej jednak główna rola Moniki Nowickiej w światowym hicie Netfliksa, "Sexify", gdzie wcieliła się w ambitną programistkę. Kolejnym krokiem milowym była rola Kasandry w nominowanym do Oscara filmie Jerzego Skolimowskiego "Io", która otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. W kolejnych latach udowodniła swój talent w tak różnych produkcjach jak "Pan Samochodzik i templariusze", nagrodzona za rolę w "Białej odwadze" czy wcielając się w tytułową postać w filmie "Simona Kossak".

Nie tylko talent, ale i charyzma. Oto sekret popularności Sandry Drzymalskiej

Widzowie pokochali Sandrę Drzymalską za jej autentyczność i odwagę w podejmowaniu aktorskich wyzwań. Aktorka nie boi się ról trudnych, niejednoznacznych i wymagających emocjonalnego zaangażowania. Jej niezwykła charyzma sprawia, że kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Dowodem jej talentu jest długa lista nagród i wyróżnień, które zdobyła na przestrzeni lat. Do najważniejszych z nich należą:

Kryształowa Gwiazda "Elle" na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za pierwszoplanową rolę kobiecą w filmie "Biała odwaga".

w filmie "Biała odwaga". Nominacja do Orła za najlepszą główną rolę kobiecą za film "Io".

Specjalny "Złoty Anioł Bella Women" na festiwalu Tofifest.

Niesamowita przemiana na przestrzeni lat. Zobacz, jak zmieniła się gwiazda "Sexify"

Patrząc na zdjęcia Sandry Drzymalskiej z początku jej kariery, trudno nie zauważyć ogromnej zmiany. Z dziewczyny o naturalnym, świeżym wyglądzie, którą poznaliśmy w "Belfrze", przeistoczyła się w świadomą swojego stylu, elegancką kobietę, która zachwyca na czerwonych dywanach. Jej wizerunek ewoluował wraz z kolejnymi rolami. Przez lata eksperymentowała z fryzurami i stylem, jednak zawsze pozostawała wierna naturalności. Dziś jest ikoną mody, która inspiruje tysiące Polek, udowadniając, że siła tkwi w klasie i pewności siebie. Ta metamorfoza to nie tylko zmiana wyglądu, ale także symbol jej artystycznej dojrzałości.

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Z dala od blasku fleszy. Co wiemy o jej życiu prywatnym?

Mimo ogromnej popularności Sandra Drzymalska bardzo ceni sobie prywatność i rzadko mówi o swoim życiu osobistym. Wiadomo, że pochodzi z rodziny niezwiązanej z branżą filmową. Jej ojciec jest mechanikiem samochodowym, a mama pielęgniarką. Aktorka ma również dwóch młodszych braci, którzy, podobnie jak tata, związali swoją przyszłość z motoryzacją. To właśnie te korzenie i wychowanie z dala od show-biznesu ukształtowały jej charakter i sprawiły, że twardo stąpa po ziemi, skupiając się przede wszystkim na pracy i rozwoju artystycznym.

Co słychać u aktorki dzisiaj? Sandra Drzymalska nie zwalnia tempa

Rok 2026 to dla Sandry Drzymalskiej kolejny czas zawodowych sukcesów. Po głośnych i docenionych przez krytyków rolach w filmach "Biała odwaga" i "Simona Kossak" z 2024 roku, aktorka podjęła się kolejnego wielkiego wyzwania. Wcieliła się w jedną z najważniejszych postaci w polskiej literaturze – Izabelę Łęcką w wyczekiwanej serialowej adaptacji "Lalki", realizowanej przez Netflix. Ta rola ugruntowała jej pozycję jako jednej z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych aktorek swojego pokolenia w Polsce, która z powodzeniem łączy występy w kinie artystycznym z wielkimi, komercyjnymi produkcjami.