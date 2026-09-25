Sandra Drzymalska popłakała się na wspomnienie Violetty Villas. Syn diwy skomentował!

Od Łęckiej do Violetty Villas: Wyzwania Sandry Drzymalskiej

Dla 33-letniej Sandry Drzymalskiej ostatnie miesiące były pełne intensywnej pracy. Po zaprezentowaniu nowej odsłony Izabeli Łęckiej aktorka pojawiła się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z produkcją "Violetta Villas", która bierze udział w głównym konkursie. Pierwszy seans biografii wybitnej artystki już się odbył, a podczas dyskusji na temat filmu Drzymalska podzieliła się swoimi przemyśleniami:

Doszłam do tego, że ją zaczęłam traktować z ogromną czułością, wrażliwością, zrozumieniem. W pewnym procesie oddałam jej bardzo dużą część siebie . To nie było łatwe i chyba się zorientowałam dopiero po zdjęciach, że ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny. Wzruszam się, ponieważ jakoś tak... bardzo się do niej...

Wzruszenie wzięło górę i aktorka rozpłakała się. Prowadząca spotkanie pozwoliła jej na moment przerwy, a publiczność zareagowała oklaskami. Rola Violetty Villas okazała się dla Drzymalskiej niezwykle wymagająca. Oprócz naśladowania mowy i ruchów piosenkarki oraz intensywnych treningów wokalnych i analizy starych nagrań, aktorka musiała zmierzyć się z trudnościami fizycznymi.

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Włosy nie były dla mnie największym problemem, bo dość szybko się do nich przyzwyczaiłam. Znacznie trudniejsze okazały się protetyki naklejane na twarz. Miałam sztuczny nos, modelowane policzki, a także silikonowe elementy pokrywające szyję od tyłu aż po dekolt. (...) bywało mi w tym po prostu gorąco i zwyczajnie niewygodnie. Można więc powiedzieć, że przez wiele dni nosiłam na twarzy coś w rodzaju 12-godzinnej maseczki. Tyle że nie dało się jej zdjąć po kilkunastu minutach - wyznała Drzymalska.

Krzysztof Gospodarek, syn Violetty Villas, komentuje kreację Sandry Drzymalskiej

W trakcie gdyńskiego festiwalu Drzymalska opowiedziała o ogromnym wysiłku, jaki włożyła w tę rolę. Przyznała, że przygotowania były dla niej wycieńczające psychicznie i oddała w nich sporo samej siebie. A jak występ Sandry ocenił syn zmarłej artystki?

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Czy ja widziałem fizyczną postać identyczną z moją mamą? Nie. Ale jeżeli chodzi o postać typu charakter, ruch. Głos to tak. Sandra spełniła tutaj rolę i to świetnie - uznał Krzysztof Gospodarek.

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Tak wygląda dom Violetty Villas. Czy ludzie zapomną o słynnej artystce?