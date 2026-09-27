Złoto mistrzostw Europy dla Polski. Prezes Aluronu ocenia kadrowiczów

Duma z rozwoju reprezentantów Polski

Reprezentacja Polski w siatkówce pokonała Francję 3:1 w finale mistrzostw Europy rozegranym w Mediolanie. Wcześniej kadra Nikoli Grbica triumfowała w Lidze Narodów. Prezes mistrza Polski Kryspin Baran wyraził ogromne zadowolenie z postępów swoich zawodników.

Według prezesa Jakuba Popiwczaka ugruntował swoją pozycję libero, a Bartłomiej Bołądź uspokoił kibiców martwiących się o następcę Bartosza Kurka na pozycji atakującego. Tomasz Fornal wyrósł na sportowego i mentalnego lidera kadry narodowej.

"Dumę czuliśmy przez cały sezon kadrowy. Obserwowaliśmy, trzymaliśmy za chłopaków kciuki. Kuba przez lata czekania, by być »jedynką«, teraz się na swojej pozycji (libero) umocnił, jest pewniakiem. Bartek rozwiał ból głowy dużej części kibiców, którzy obawiali się o to, kto po Bartoszu Kurku będzie pierwszym atakującym reprezentacji. Tomek z »łatki« utalentowanego, »kolorowego ptaka« przerodził się w takiego sportowego i mentalnego lidera zespołu. To nie był nudny, odbębniony sezon" - ocenił prezes.

Kiedy siatkarze wrócą do klubu?

Sztab szkoleniowy „Jurajskiej Armii” dba o odpowiedni wypoczynek reprezentantów. Trener Michał Winiarski nie wymaga natychmiastowego powrotu do obowiązków klubowych. Zawodnicy mają czas na fizyczną i mentalną regenerację przed startem przygotowań.

Zarząd Aluronu odczuwa również ulgę z powodu braku kontuzji u kluczowych graczy powołanych do kadry. W zespole jest jeszcze dwóch etatowych reprezentantów — środkowi Jakub Kochanowski i Mateusz Bieniek, którzy przechodzili rehabilitację.