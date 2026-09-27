Wilfredo Leon zwrócił się do żony po meczu. Te słowa chwytają za serce

- Polscy siatkarze znów stanęli na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Europy. Wilfredo Leon, który został uznany za najlepszego gracza turnieju, mocno wzruszył kibiców.
- Siatkarz zadedykował wygraną swojej żonie, ujawniając, jak wiele wyrzeczeń kosztuje jego rodzinę każdy sportowy sukces.
- Sprawdź, jakimi słowami Leon podsumował zdobycie złotego medalu i co dokładnie przekazał ukochanej!
Siatkarz dziękuje małżonce. Złoto dla niej
Kiedy po decydującym starciu Polacy odbierali złote medale, uwaga skupiła się na Wilfredo Leonie. Zawodnik, okrzyknięty MVP mistrzostw, stanął przed reporterami i wypowiedział słowa ważniejsze niż sportowe statystyki. Postanowił opowiedzieć o trudach, z jakimi mierzy się jego rodzina, by on mógł odnosić sukcesy na parkiecie. Swoje podziękowania skierował prosto do żony, Małgorzaty.
Przeczytaj także: Polska mistrzem Europy w siatkówce! Złoto jest nasze po kosmicznym finale!
– Dziękuję mojej żonie, że mogę tutaj być. Wiem jak ciężkie jest to dla niej w domu: czwórka dzieci, dwa koty, jeden pies, ale dała radę (...) Kochanie, ten medal jest dla Ciebie. Widziałaś, w jakiej formie byłem, ile walczyłem. Ty wiesz doskonale, że robię to wszystko dla tego kraju, który tutaj mam – powiedział wzruszony Leon w rozmowie z TVP Sport.
Wypowiedź siatkarza pokazuje, że fundamentem jego osiągnięć jest wsparcie najbliższych. Pochodzący z Kuby reprezentant Polski po raz kolejny udowodnił swoje przywiązanie do nowych barw narodowych. Jednocześnie oddał szacunek żonie, która dba o dom i dzieci, gdy on walczy o medale.
Droga po złoto mistrzostw. Wygrana z Francją
Zwycięstwo w Mediolanie wymagało od Polaków maksymalnego skupienia. Finałowe starcie z reprezentacją Francji dostarczyło kibicom wielu wrażeń. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali nerwowego pierwszego seta na przewagi (31:29). W drugiej odsłonie zdominowali rywali, choć trzecia partia należała już do Trójkolorowych. Polscy zawodnicy udowodnili swoją wyższość w czwartym secie, pewnie kończąc całe spotkanie 3:1 i tym samym broniąc mistrzowskiego tytułu.
Dla samego Leona mistrzostwa były niezwykle udane. Został drugim zawodnikiem w dziejach, któremu udało się zdobyć statuetkę MVP na dwóch turniejach tej rangi z rzędu. Oprócz atomowych zagrywek i świetnych ataków zaprezentował też ogromne serce, zjednując sobie sympatię fanów szczerym wyznaniem. Triumf polskiej kadry to powód do dumy, a słowa siatkarza przypominają, że za medalami kryje się ogromny wysiłek całej rodziny.