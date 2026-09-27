Wilfredo Leon zwrócił się do żony po meczu. Te słowa chwytają za serce

Polscy siatkarze znów stanęli na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Europy. Wilfredo Leon, który został uznany za najlepszego gracza turnieju, mocno wzruszył kibiców.

Siatkarz zadedykował wygraną swojej żonie, ujawniając, jak wiele wyrzeczeń kosztuje jego rodzinę każdy sportowy sukces.

Sprawdź, jakimi słowami Leon podsumował zdobycie złotego medalu i co dokładnie przekazał ukochanej!

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Siatkarz dziękuje małżonce. Złoto dla niej

Kiedy po decydującym starciu Polacy odbierali złote medale, uwaga skupiła się na Wilfredo Leonie. Zawodnik, okrzyknięty MVP mistrzostw, stanął przed reporterami i wypowiedział słowa ważniejsze niż sportowe statystyki. Postanowił opowiedzieć o trudach, z jakimi mierzy się jego rodzina, by on mógł odnosić sukcesy na parkiecie. Swoje podziękowania skierował prosto do żony, Małgorzaty.

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– Dziękuję mojej żonie, że mogę tutaj być. Wiem jak ciężkie jest to dla niej w domu: czwórka dzieci, dwa koty, jeden pies, ale dała radę (...) Kochanie, ten medal jest dla Ciebie. Widziałaś, w jakiej formie byłem, ile walczyłem. Ty wiesz doskonale, że robię to wszystko dla tego kraju, który tutaj mam – powiedział wzruszony Leon w rozmowie z TVP Sport.

Wypowiedź siatkarza pokazuje, że fundamentem jego osiągnięć jest wsparcie najbliższych. Pochodzący z Kuby reprezentant Polski po raz kolejny udowodnił swoje przywiązanie do nowych barw narodowych. Jednocześnie oddał szacunek żonie, która dba o dom i dzieci, gdy on walczy o medale.

Droga po złoto mistrzostw. Wygrana z Francją

Zwycięstwo w Mediolanie wymagało od Polaków maksymalnego skupienia. Finałowe starcie z reprezentacją Francji dostarczyło kibicom wielu wrażeń. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali nerwowego pierwszego seta na przewagi (31:29). W drugiej odsłonie zdominowali rywali, choć trzecia partia należała już do Trójkolorowych. Polscy zawodnicy udowodnili swoją wyższość w czwartym secie, pewnie kończąc całe spotkanie 3:1 i tym samym broniąc mistrzowskiego tytułu.

Dla samego Leona mistrzostwa były niezwykle udane. Został drugim zawodnikiem w dziejach, któremu udało się zdobyć statuetkę MVP na dwóch turniejach tej rangi z rzędu. Oprócz atomowych zagrywek i świetnych ataków zaprezentował też ogromne serce, zjednując sobie sympatię fanów szczerym wyznaniem. Triumf polskiej kadry to powód do dumy, a słowa siatkarza przypominają, że za medalami kryje się ogromny wysiłek całej rodziny.