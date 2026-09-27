Wilfredo Leon zwrócił się do żony po meczu. Te słowa chwytają za serce

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-09-27 12:22

Reprezentacja Polski w siatkówce po raz kolejny sięgnęła po złoto na Mistrzostwach Europy. Jednym z ojców sukcesu był Wilfredo Leon. Po wygranym finale z Francją (3:1) siatkarz postanowił podziękować swojej żonie. Wygłosił wzruszające przemówienie.

Wilfredo Leon całuje puchar Mistrzostw Europy. Na miniaturce siatkarz z żoną, o czym przeczytasz na Eska.
Autor: Jakub Piasecki/Cyfrasport; wilfredo_leon_official/ Instagram
  • Polscy siatkarze znów stanęli na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Europy. Wilfredo Leon, który został uznany za najlepszego gracza turnieju, mocno wzruszył kibiców.
  • Siatkarz zadedykował wygraną swojej żonie, ujawniając, jak wiele wyrzeczeń kosztuje jego rodzinę każdy sportowy sukces.
  • Sprawdź, jakimi słowami Leon podsumował zdobycie złotego medalu i co dokładnie przekazał ukochanej!
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Siatkarz dziękuje małżonce. Złoto dla niej

Kiedy po decydującym starciu Polacy odbierali złote medale, uwaga skupiła się na Wilfredo Leonie. Zawodnik, okrzyknięty MVP mistrzostw, stanął przed reporterami i wypowiedział słowa ważniejsze niż sportowe statystyki. Postanowił opowiedzieć o trudach, z jakimi mierzy się jego rodzina, by on mógł odnosić sukcesy na parkiecie. Swoje podziękowania skierował prosto do żony, Małgorzaty.

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– Dziękuję mojej żonie, że mogę tutaj być. Wiem jak ciężkie jest to dla niej w domu: czwórka dzieci, dwa koty, jeden pies, ale dała radę (...) Kochanie, ten medal jest dla Ciebie. Widziałaś, w jakiej formie byłem, ile walczyłem. Ty wiesz doskonale, że robię to wszystko dla tego kraju, który tutaj mam – powiedział wzruszony Leon w rozmowie z TVP Sport.

Wypowiedź siatkarza pokazuje, że fundamentem jego osiągnięć jest wsparcie najbliższych. Pochodzący z Kuby reprezentant Polski po raz kolejny udowodnił swoje przywiązanie do nowych barw narodowych. Jednocześnie oddał szacunek żonie, która dba o dom i dzieci, gdy on walczy o medale.

Droga po złoto mistrzostw. Wygrana z Francją

Zwycięstwo w Mediolanie wymagało od Polaków maksymalnego skupienia. Finałowe starcie z reprezentacją Francji dostarczyło kibicom wielu wrażeń. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali nerwowego pierwszego seta na przewagi (31:29). W drugiej odsłonie zdominowali rywali, choć trzecia partia należała już do Trójkolorowych. Polscy zawodnicy udowodnili swoją wyższość w czwartym secie, pewnie kończąc całe spotkanie 3:1 i tym samym broniąc mistrzowskiego tytułu.

Dla samego Leona mistrzostwa były niezwykle udane. Został drugim zawodnikiem w dziejach, któremu udało się zdobyć statuetkę MVP na dwóch turniejach tej rangi z rzędu. Oprócz atomowych zagrywek i świetnych ataków zaprezentował też ogromne serce, zjednując sobie sympatię fanów szczerym wyznaniem. Triumf polskiej kadry to powód do dumy, a słowa siatkarza przypominają, że za medalami kryje się ogromny wysiłek całej rodziny.

ROLKI

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