Złoci siatkarze wrócili do kraju. Kto zebrał największe owacje po ME?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-27 14:44

Tłumy kibiców zgromadziły się na warszawskim lotnisku Okęcie, aby powitać polskich siatkarzy powracających ze złotymi medalami mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po raz trzeci w historii sięgnęli po mistrzostwo kontynentu, wywołując euforię wśród fanów.

Dłonie siatkarzy trzymające złoty medal na lotnisku Okęcie. O powrocie mistrzów Europy przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie sportowca w granatowej bluzie trzymające złoty medal na lotnisku wśród innych osób.

Gorące powitanie mistrzów Europy

Warszawskie lotnisko Okęcie przeżyło prawdziwe oblężenie kibiców, którzy przyszli powitać reprezentację Polski w piłce siatkowej. Fani nie kryli dumy i wzruszenia ze znakomitej postawy zawodników, a radosna atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym. Gorące przywitanie było dowodem ogromnego uznania dla osiągnięć biało-czerwonych.

Jako jeden z pierwszych, tuż przed godziną 14:00, w hali przylotów pojawił się Wilfredo Leon. Najbardziej wartościowy zawodnik turnieju spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, cierpliwie pozując do dziesiątek pamiątkowych zdjęć i rozdając mnóstwo autografów swoim sympatykom.

"- Jesteśmy z nich dumni i wzruszeni, że tak dobrze grają" - przyznawali zgodnie fani.

"- To samakuje niesamowicie, oprócz tytułu mamy już zapewnioną kwalifikację olimpijska" - mówił Leon.

Historyczny triumf biało-czerwonych

Rozgrywający Marcin Komenda podkreślił, że wsparcie fanów było równie mocne na lotnisku, co w trakcie samego turnieju. Zaznaczył, że kibice przyszli specjalnie po to, aby wyrazić swoją wdzięczność. Libero Jakub Popiwczak dodał, że tak huczne przyjęcie pozwoliło zawodnikom poczuć się jak prawdziwe gwiazdy sportu.

Zdobyty przez Polaków złoty medal to trzeci w historii tytuł mistrzów Europy dla naszego kraju (wcześniej triumfowali m.in. w 2009 roku). Biało-czerwoni zapisali się w historii jako druga drużyna w XXI wieku, która zdołała obronić mistrzostwo kontynentu, wyrównując tym samym wyczyn reprezentacji Włoch z lat 2003 i 2005.

"- Dzisiaj przyszli dla nas, żeby nam podziękować" - przyznał Marcin Komenda.

ROLKI