Sadowska zachwyciła jurorów! Kto przeszedł do finału "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Półfinał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Emocje w półfinałowym odcinku „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” sięgnęły zenitu! Po tygodniach zaciętej rywalizacji poznaliśmy czwórkę uczestników, która powalczy o zwycięstwo w wielkim finale. Zanim jednak podliczono ostateczne wyniki, na scenie rozegrał się prawdziwy spektakl. Wieczór otworzyła sama Justyna Steczkowska, która wykonała swój hit „Dziewczyna Szamana”, by chwilę później wrócić na fotel jurorski i oceniać występy gwiazd.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Ida Nowakowska, która stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem. Metamorfoza w Agnieszkę Chylińską i wykonanie utworu „Winna” przerażały ją ze względu na odległy wizerunek i potężny wokal artystki. Jurorzy byli jednak pod ogromnym wrażeniem. - To było tak kompletne, ja miałem takie ciary od początku do końca. Zrobiłeś to tak jak ona - zachwycał się Piotr Gąsowski.

Maria Sadowska powaliła jurorów na kolana. "Miałam dreszcze od pierwszej frazy"

Prawdziwą sensacją wieczoru okazał się występ Marii Sadowskiej. Artystka wcieliła się w Sam Brown i zaśpiewała jej przebój „You Better Stop”. Jak sama przyznała, podczas przygotowań odkryła w sobie nieznane dotąd możliwości wokalne, co dodało jej pewności siebie. Tuż przed wejściem na scenę zestresowała ją jednak Agnieszka Hyży, sugerując, że to właśnie ta metamorfoza może zapewnić jej finał. Presja na szczęście nie przeszkodziła w fenomenalnym wykonie. Występ poruszył jurorów do łez.

- Marysiu, ja w ogóle nie będę tego oceniać, bo to jest, uważam, poza jakąkolwiek oceną. Ja ci tylko powiem, że od pierwszej frazy miałam dreszcze. Dziękuję bardzo – oceniła wzruszona Małgorzata Walewska.

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Trudne zadanie Rafała Brzozowskiego

W trudnej sytuacji znalazł się Rafał Brzozowski. W poprzednim odcinku stracił wylosowany utwór na rzecz Gabriela Fleszara, który mu go „ukradł”. Tym razem musiał zmierzyć się z legendarną Bonnie Tyler i jej hitem „Holding Out for a Hero”. Choć piosenkarz zna i lubi artystkę, wykonanie wymagało od niego zdarcia głosu i ogromnego wysiłku. Przed występem nie ukrywał zrezygnowania, ale na scenie dał z siebie wszystko. Gabriel Fleszar, który przejął utwór Brzozowskiego, wcielił się z kolei w Lewisa Capaldiego. Wykonanie „Bruises” było dla niego przyjemnością, a największym wyzwaniem okazało się odtworzenie charakterystycznej chrypki.

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Oto wyniki! Kto w finale? Kiedy finał?

Zwyciężczynią 9. odcinka została Maria Sadowska. Swoją nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych przekazała Fundacji One day, która wspiera dzieci opuszczające domy dziecka. Drugie miejsce po raz trzeci z rzędu zajął Gabriel Fleszar, który swoje 5 tysięcy złotych przeznaczył na Fundację Puchaczówka.

Po zsumowaniu punktacji ze wszystkich odcinków okazało się, że w finale zmierzą się Maria Sadowska (249 pkt), Rafał Brzozowski (241 pkt), Marcin Maciejczak (237 pkt) i Ula Milewska (230 pkt). Tuż za finałową czwórką znaleźli się Ida Nowakowska (220 pkt), Gabriel Fleszar (218 pkt), Marcin Miller (210 pkt) i Bryska (179 pkt). Finałowy odcinek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” będzie można obejrzeć w kolejny piątek o godz. 19:55 w Polsacie.

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