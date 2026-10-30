Atak nożem w Skarżysku-Kamiennej. 21-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa

Atak nożem w markecie w Skarżysku-Kamiennej

We wtorkowe popołudnie 27 października skarżyscy policjanci otrzymali zgłoszenie o bójce dwóch kobiet w jednym z marketów spożywczych. Ze zgłoszenia wynikało, że jedna z kobiet została ranna. Policjanci ustalili, że 21-letnia kobieta zaatakowała 77-letnią klientkę w jednej ze sklepowych alejek. Napastniczka miała w ręku nóż, jednak nie ugodziła nim pokrzywdzonej, ponieważ ostrze się złamało.

Klienci powstrzymali napastniczkę, seniorka trafiła do szpitala

Gdy ostrze noża się złamało, 21-latka nadal atakowała 77-latkę. Uderzała ją w okolice klatki piersiowej i głowy, a kiedy seniorka przewróciła się na podłogę, kopała ją. Kobieta doznała obrażeń wymagających pomocy medycznej i została przetransportowana do szpitala. Inni klienci sklepu stanęli w obronie pokrzywdzonej i pomogli powstrzymać napastniczkę.

21-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa

Policjanci zatrzymali 21-latkę. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli trzon noża oraz ostrze znalezione między produktami spożywczymi na półce. Kobieta usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara co najmniej 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl