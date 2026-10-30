Pożar w Mroczy. Policjanci i ratownicy ewakuowali mieszkańców kamienicy

Pożar poddasza kamienicy w Mroczy

28 października około godziny 13:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią otrzymał zgłoszenie o pożarze poddasza jednej z kamienic w Mroczy. Na miejsce skierowano sierż. szt. Dawida Jasiniewskiego oraz sierż. Agnieszkę Łabich, którzy jako pierwsi dotarli pod wskazany adres. W rozmowie z kobietą stojącą przed budynkiem policjanci ustalili, że w środku prawdopodobnie znajdują się dwie osoby próbujące ugasić pożar.

Ewakuacja dwóch osób z zadymionego mieszkania

Gdy do policjantów dołączyli ratownicy medyczni, wszyscy wspólnie weszli do budynku. W mieszkaniu połączonym z poddaszem unosił się czarny, gryzący dym. Zastali tam kobietę i mężczyznę, którzy próbowali ugasić rozprzestrzeniający się ogień. Funkcjonariusze nakazali im opuścić lokal ze względu na silne zadymienie, jednak domownicy początkowo nie chcieli wychodzić, licząc na ugaszenie pożaru i uratowanie mienia.

Policjanci i ratownicy ewakuowali dwie osoby z zadymionego budynku

Policjanci i ratownicy medyczni przekonali dwie osoby do wyjścia na zewnątrz. Następnie funkcjonariusze udali się do lokali znajdujących się w sąsiedztwie kamienicy, aby ewakuować przebywające tam osoby. Policja przypomina, że dym powstający podczas pożaru zawiera niebezpieczne substancje. W przypadku zadymienia należy natychmiast opuścić pomieszczenie i nie ryzykować zdrowiem ani życiem, próbując ratować mienie. W pożarze nikt nie ucierpiał.

Źródło: Policja.pl