Polka była jedną z największych oszustek w Europie. Teraz powstał o niej serial

Joanna Segelström, Polka z Wadowic, przez lata kreowała się na wpływową, międzynarodową marszandkę, ekspertkę rynku sztuki i zaufaną doradczynię biznesową. Wokół jej działalności powstał skomplikowany mechanizm oparty na obietnicy wysokich zysków z inwestycji w dzieła sztuki. Dziś jej historia uznawana jest za jedną z najgłośniejszych spraw związanych z oszustwami inwestycyjnymi w Europie.

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"Sztuka oszustwa" - dokument HBO opowie o polskiej oszustce

Kulisy całej sprawy będzie można zobaczyć w nowym serialu dokumentalnym HBO pt. "Sztuka oszustwa". To nie tylko opowieść o niezwykle złożonym procederze finansowym, ale także historia o skomplikowanych mechanizmach manipulacji, psychologii zaufania i o ludzkiej potrzebie wiary w wyjątkowe okazje. Twórcy dokumentu mają pokazać, jak zbudowana została legenda Joanny oraz dlaczego tak wiele osób, niezależnie od statusu społecznego czy doświadczenia biznesowego, zdecydowało się powierzyć jej swoje pieniądze.

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"Sztuka oszustwa" - zwiastun i premiera w HBO Max

Premiera serialu odbędzie się 27 listopada w HBO Max. Przedstawiona w nim historia będzie miała swoją kontynuację poza ekranem. 1 grudnia zadebiutuje w księgarniach reportaż Agnieszki Szwajgier, redaktorki naczelnej Radia 357, a także współreżyserki i scenarzystki serialu. To właśnie jej cykl śledczy "Gdzie jest Joanna Segelström?" stał się podstawą scenariusza produkcji HBO i został uhonorowany nagrodą Grand Press w 2021 roku.

Za reżyserię odpowiadają Tomasz Bardorsch i Agnieszka Szwajgier, którzy wraz z Maciejem Pawełczykiem napisali również scenariusz.

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