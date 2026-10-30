Pościg w Szczecinie. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli, był pod wpływem narkotyków

Pościg w Szczecinie po ucieczce przed kontrolą

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Szczecin Pogodno próbowali zatrzymać do kontroli samochód osobowy. Kierowca zignorował sygnały funkcjonariuszy i kontynuował jazdę, więc policjanci ruszyli za nim w pościg ulicami Szczecina. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Auto zatrzymano. W środku byli kierowca i pasażer.

Kierowca bez uprawnień i pod wpływem narkotyków

Podczas kontroli policjanci ustalili, że samochód nie był dopuszczony do ruchu. Kierujący nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policjanci ustalili również, że mężczyzna prowadził pod wpływem środka odurzającego. W samochodzie znaleźli susz roślinny, który po badaniu okazał się marihuaną.

Zarzuty i dozór policyjny po pościgu

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie między innymi zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego oraz nielegalnego posiadania środków odurzających. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. Policja przypomina, że podczas kontroli drogowej należy stosować się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.

Źródło: Policja.pl