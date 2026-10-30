Tomasz Swędrowski przeszedł operację kardiochirurgiczną. Są nowe informacje o zdrowiu komentatora

Spis treści Tomasz Swędrowski wraca do sił po operacji kardiochirurgicznej

Widzowie kojarzą Tomasza Swędrowskiego przede wszystkim z relacjonowania meczów siatkówki na kanałach Polsat oraz Polsat Sport. Wspólnie z dawnym kadrowiczem Wojciechem Drzyzgą zbudował niezwykle popularny i szanowany duet komentatorów. Przez ostatnie lata, obfitujące w ogromne triumfy polskiej reprezentacji, to właśnie jego głos prowadził kibiców przez telewizyjne transmisje ze spotkań biało-czerwonych.

Informacja o tym, że dziennikarz zmaga się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi i musi przejść zabieg kardiochirurgiczny, pojawiła się na Instagramie 16 października za sprawą wpisu jego partnerki.

Drodzy Znajomi i Przyjaciele, Przed nami bardzo ważny czas. Tomek przebywa pod opieką kardiochirurgów i czeka na operację, która ze względów medycznych została przesunięta o kilkanaście dni. Teraz odpoczywa w domu i potrzebuje przede wszystkim spokoju oraz regeneracji. Bardzo prosimy o uszanowanie naszej prywatności oraz niezasypywanie go wiadomościami dotyczącymi pracy i zdrowia. Dziękujemy Wam za ogromne wsparcie, każde dobre słowo i ciepłe myśli. Będę informować Was o wszystkim w swoim czasie. Trzymajcie kciuki za jego szybki powrót do zdrowia! - napisała pani Monika.

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Tomasz Swędrowski wraca do sił po operacji kardiochirurgicznej

Wszystko zakończyło się pomyślnie, a sam Tomasz Swędrowski z dnia na dzień odzyskuje siły po udanym zabiegu. Tymi optymistycznymi wieściami ponownie podzieliła się życiowa partnerka dziennikarza.

Drodzy znajomi przyjaciele i kibice! Chcemy podzielić się z Wami dobrą wiadomością i zarazem podziękować za ogromną falę wsparcia, ciepłych myśli i trzymanych kciuków! Tomek jest już od czterech dni po operacji kardiochirurgicznej, którą zniósł bardzo dobrze. Teraz jeszcze przez kilka dni będzie przebywał w szpitalu, by na początku przyszłego tygodnia udać się na rehabilitację. Już zaczął oglądać mecze ligowe, a to chyba najlepszy dowód, że Tomek do nas wraca! Przed nim jeszcze wspomniany czas rekonwalescencji i odpoczynku. Dlatego wciąż prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i uszanowanie jego przestrzeni na spokojny powrót do zdrowia. Jeszcze raz dziękujemy, że jesteście z nami - napisała.

Wpis pani Moniki z radosnymi informacjami spotkał się z szybką reakcją polskich siatkarzy, którzy prywatnie bardzo dobrze znają się z komentatorem.

„Super wiadomość” - skomentował pod publikacją Jakub Kochanowski. „Świetne wieści” - dorzucił od siebie Aleksander Śliwka. Swojego entuzjazmu nie ukrywał także Bartosz Bednorz, który życzył dziennikarzowi dużo zdrowia, pisząc „Piękne wieści!! Dużo zdrówka teraz i czekamy na Ciebie”.