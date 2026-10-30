ŁKS Commercecon Łódź pokonuje Lotto Chemik Police. Przekonujące zwycięstwo 3:0

Zdecydowana wygrana łodzianek

W meczu Ekstraklasy siatkarek zespół ŁKS Commercecon Łódź pokonał Lotto Chemik Police wynikiem 3:0. Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando gospodyń, które pewnie wygrały pierwszego seta 25:17. W kolejnych partiach przewaga łodzianek również była widoczna.

Drugi set zakończył się wynikiem 25:21 na korzyść ŁKS-u. Trzecia partia była najbardziej wyrównana, jednak ostatecznie to drużyna z Łodzi triumfowała 25:22, kończąc całe spotkanie w trzech setach.

Składy obu zespołów?

W barwach ŁKS Commercecon Łódź wystąpiły: Karla Antunović, Elles Dambrink, Magdalena Jurczyk, Suvi Kokkonen, Pola Nowakowska oraz Sonia Stefanik. Na pozycji libero zagrała Anna Pawłowska. Ponadto na parkiecie pojawiły się: Oleksandra Milenko, Julia Sobalska, Aleksandra Staniaszek i Maja Szymańska.

W drużynie Lotto Chemik Police zagrały: Pola Janicka, Maja Koput, Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Oliwia Sieradzka, Dominika Ziołnowska. Rolę libero w zespole gości pełniła Agata Nowak. W składzie znalazły się także: Magdalena Bagniak, Julia Bogucka, Agata Milewska, Katarzyna Partyka, Wiktoria Przybyło oraz Liliana Wójcik.