Grób Agnieszki Maciąg przed Wszystkimi Świętymi. Jeden detal na skromnym pomniku od razu zwraca uwagę

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-30 18:45

Agnieszka Maciąg cieszyła się ogromną popularnością jako polska modelka i autorka książek. Nagłe odejście 56-letniej gwiazdy było wielkim szokiem dla jej licznych wielbicieli. Ponieważ od tej tragedii mija niemal rok, sprawdziliśmy, jak dziś prezentuje się grób Agnieszki Maciąg. Na miejscu wzrok od razu przyciąga pewien szczególny detal.

Kariera i życie Agnieszki Maciąg

Urodzona w 1969 roku Agnieszka Maciąg spełniała się zawodowo jako polska modelka, pisarka oraz twórczyni poradników. Przepustką do świata mody okazało się dla niej zwycięstwo w konkursie „Twarz Roku” na przełomie lat 80. i 90. Od tamtej pory prezentowała kolekcje na światowych wybiegach w Mediolanie, Paryżu i Nowym Jorku, współpracując z takimi domami mody jak Chanel, Laura Biagiotti czy Karl Lagerfeld.

W latach 90. artystka wydała również płytę zatytułowaną „Marakesz 5:30” oraz pracowała jako prowadząca programy na antenach stacji TVP i TVN. W późniejszym okresie zdecydowała się jednak odejść z show-biznesu, by skupić się na literaturze dotyczącej duchowości, diety oraz zdrowego trybu życia. Jej publikacje, wśród których znalazły się tytuły „Smak życia” oraz „Słowa mocy”, rozeszły się w nakładzie przekraczającym kilkaset tysięcy egzemplarzy.

Życie pisarki zakończyło się 27 listopada 2025 roku po zmaganiach z chorobą nowotworową, gdy miała 56 lat.

Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Nietypowa ceremonia

Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg na warszawskich Powązkach

Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg zorganizowano 15 grudnia 2025 roku. Urnę z prochami autorki złożono w grobie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W ceremonii na terenie stołecznej nekropolii uczestniczyli pogrążeni w żałobie bliscy, w tym mąż Robert Wolański oraz dzieci, a także fani i przyjaciele związani z branżą medialną.

Jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej bliscy zmarłej wystosowali specjalny apel do żałobników. Poprosili o uszanowanie ich prywatności, a także o to, by zamiast kupowania kwiatów wesprzeć finansowo fundację onkologiczną, pod której opieką przed śmiercią znajdowała się pisarka.

Jak wygląda grób Agnieszki Maciąg przed Wszystkimi Świętymi

Patrząc z pewnej odległości, miejsce spoczynku Agnieszki Maciąg prezentuje się niezwykle skromnie. To niewielkich rozmiarów nagrobek udekorowany zniczami i wrzosami, jednak wzrok przechodniów mijających mogiłę przykuwa wyjątkowa kompozycja. Na kamiennej płycie ustawiono bowiem dwie zachwycające, stojące figurki białych aniołów, z których wyższa przewiązana jest cienką czerwoną tasiemką. Tuż przed nimi umieszczono jeszcze jednego, kłaniającego się aniołka, który obejmuje dużą kulę.

W naszej galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak prezentuje się grób Agnieszki Maciąg tuż przed dniem Wszystkich Świętych.

Nagrobek Agnieszki Maciąg z figurkami aniołów. Na miniaturze czarno-białe zdjęcie modelki. O szczegółach przeczytasz na Eska.
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