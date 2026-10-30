Grób Agnieszki Maciąg przed Wszystkimi Świętymi. Jeden detal na skromnym pomniku od razu zwraca uwagę

Kariera i życie Agnieszki Maciąg

Urodzona w 1969 roku Agnieszka Maciąg spełniała się zawodowo jako polska modelka, pisarka oraz twórczyni poradników. Przepustką do świata mody okazało się dla niej zwycięstwo w konkursie „Twarz Roku” na przełomie lat 80. i 90. Od tamtej pory prezentowała kolekcje na światowych wybiegach w Mediolanie, Paryżu i Nowym Jorku, współpracując z takimi domami mody jak Chanel, Laura Biagiotti czy Karl Lagerfeld.

W latach 90. artystka wydała również płytę zatytułowaną „Marakesz 5:30” oraz pracowała jako prowadząca programy na antenach stacji TVP i TVN. W późniejszym okresie zdecydowała się jednak odejść z show-biznesu, by skupić się na literaturze dotyczącej duchowości, diety oraz zdrowego trybu życia. Jej publikacje, wśród których znalazły się tytuły „Smak życia” oraz „Słowa mocy”, rozeszły się w nakładzie przekraczającym kilkaset tysięcy egzemplarzy.

Życie pisarki zakończyło się 27 listopada 2025 roku po zmaganiach z chorobą nowotworową, gdy miała 56 lat.

Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Nietypowa ceremonia

Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg na warszawskich Powązkach

Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg zorganizowano 15 grudnia 2025 roku. Urnę z prochami autorki złożono w grobie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W ceremonii na terenie stołecznej nekropolii uczestniczyli pogrążeni w żałobie bliscy, w tym mąż Robert Wolański oraz dzieci, a także fani i przyjaciele związani z branżą medialną.

Jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej bliscy zmarłej wystosowali specjalny apel do żałobników. Poprosili o uszanowanie ich prywatności, a także o to, by zamiast kupowania kwiatów wesprzeć finansowo fundację onkologiczną, pod której opieką przed śmiercią znajdowała się pisarka.

Jak wygląda grób Agnieszki Maciąg przed Wszystkimi Świętymi

Patrząc z pewnej odległości, miejsce spoczynku Agnieszki Maciąg prezentuje się niezwykle skromnie. To niewielkich rozmiarów nagrobek udekorowany zniczami i wrzosami, jednak wzrok przechodniów mijających mogiłę przykuwa wyjątkowa kompozycja. Na kamiennej płycie ustawiono bowiem dwie zachwycające, stojące figurki białych aniołów, z których wyższa przewiązana jest cienką czerwoną tasiemką. Tuż przed nimi umieszczono jeszcze jednego, kłaniającego się aniołka, który obejmuje dużą kulę.

W naszej galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak prezentuje się grób Agnieszki Maciąg tuż przed dniem Wszystkich Świętych.