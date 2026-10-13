Roksana Węgiel zsuwa spodnie i chwali się kaloryferem na brzuchu. Fani oszaleli z zachwytu

Roksana Węgiel zachwyca metamorfozą. Zwyciężczyni "The Voice Kids" jest już dorosła

Piosenkarka rozpoczęła swoją karierę w bardzo młodym wieku i od razu odniosła wielki sukces. Zwycięstwo w popularnym programie rozrywkowym telewizyjnej Dwójki miało miejsce, gdy artystka liczyła zaledwie trzynaście wiosen. Od tego momentu jej życie kręci się wokół muzyki i stałej obecności w mediach. Cały czas skupia się na tworzeniu nowych utworów i pracy nad swoim wyglądem.

Dla wielu fanów Roksana Węgiel dorastała dosłownie na ich oczach. Niektórzy wciąż pamiętają ją głównie z występów w muzycznym talent show dla dzieci i wygranej na Eurowizji Junior. Prawdopodobnie z tego powodu artystka zdecydowała się na radykalną zmianę wizerunku. Po osiągnięciu pełnoletności jej styl uległ całkowitej metamorfozie.

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Roksana Węgiel trenuje na siłowni i pokazuje efekty. Jej brzuch jest twardy jak skała

Na scenie piosenkarka prezentuje się w coraz bardziej śmiałych kreacjach. W życiu codziennym również chętniej podkreśla swoje walory. A zdecydowanie ma co pokazywać. Pomimo natłoku zajęć, znajduje czas na regularne treningi. Skutki tej determinacji są bardzo widoczne.

We wtorek Roksana opublikowała zdjęcie zrobione podczas wizyty na siłowni. Ubrana w ciemnoszary strój sportowy pozowała do lustra. Aby dokładniej pokazać wypracowaną sylwetkę, 21-latka obniżyła stan swoich legginsów. Jej umięśniony brzuch wywołał falę zachwytu wśród obserwatorów, którzy w komentarzach nie szczędzili jej słów uznania.

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