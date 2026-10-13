Wypadek w Wólce Plebańskiej. Policjant po służbie pomógł kobiecie uwięzionej w aucie

Zderzenie Nissana i Mitsubishi na drodze wojewódzkiej numer 812

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 11 października 2026 roku przed godziną 11:00 w miejscowości Wólka Plebańska. Aspirant Michał Słyszko z Wydziału Ruchu Drogowego bialskiej policji, jadąc na szkolenie służbowe, zauważył dwa rozbite samochody marek Mitsubishi oraz Nissan. Zauważył on również, że z jednego z aut wydobywa się dym, a w środku uwięziona jest kierująca. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał swój pojazd i ruszył z pomocą osobom uczestniczącym w tym zdarzeniu.

Akcja ratunkowa świadków i policjanta w Wólce Plebańskiej

Policjant wraz z innymi osobami, które znalazły się na miejscu, przystąpił do uwalniania kobiety z uszkodzonego Nissana. Świadkowie wspólnie wybili szybę oraz siłowo otworzyli zablokowane drzwi, co pozwoliło na bezpieczne wydostanie poszkodowanej z samochodu. Aby zapobiec ewentualnemu zapłonowi dymiącego się auta, uczestnicy akcji użyli gaśnic samochodowych. W tym samym czasie kobieta kierująca drugim pojazdem zdołała opuścić go o własnych siłach.

Funkcjonariusz z Białej Podlaskiej pomagał do przyjazdu służb

Aspirant Michał Słyszko dbał o bezpieczeństwo uczestników zdarzenia oraz zabezpieczał teren do momentu przyjazdu odpowiednich służb ratunkowych. Gdy ratownicy pojawili się na miejscu, policjant przekazał im niezbędne informacje o stanie osób poszkodowanych i wykonanych wcześniej czynnościach. Mundurowi zaznaczają, że postawa funkcjonariusza potwierdza gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, również poza godzinami pracy. Policja apeluje jednocześnie, aby w podobnych sytuacjach skupić się na ratowaniu zdrowia i życia, a nie na dokumentowaniu zdarzenia telefonami.

Źródło: Policja.pl