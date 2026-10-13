Ekspresowy ślub, nagrania, a teraz to. Filip i Bianka Chajzerowie zostali ekspertami od wizerunku

Ślub po kilku miesiącach. Filip Chajzer promuje młodą żonę

Dziennikarz funkcjonuje w krajowym świecie rozrywki od dwóch dekad, kontynuując medialną karierę na wzór swojego popularnego ojca. Obecnie prezenter intensywnie wprowadza na salony swoją nową życiową wybrankę. Pomiędzy byłym prowadzącym poranne pasmo a dwudziestoletnią Bianką zaiskrzyło już w lutym tego roku, kiedy to para poznała się po raz pierwszy. Znaczna różnica wieku zupełnie nie przeszkodziła im w budowaniu silnej więzi. Późną wiosną doszło do zaręczyn, po których natychmiast ruszyły przygotowania do ceremonii. Sakramentalne „tak” zakochani wypowiedzieli zaledwie kilka miesięcy później, dokładnie dziewiętnastego września.

Do momentu zamążpójścia wizerunek dziewczyny pozostawał skrzętnie skrywaną tajemnicą, jednak strategia ta uległa radykalnej zmianie zaraz po uroczystości weselnej. Zamiast wyjechać na romantyczne wakacje w ramach podróży poślubnej, nowożeńcy ruszyli na podbój mediów. Zaledwie kilka dni po złożeniu przysięgi małżeńskiej zamknęli się w studiu i wypuścili do sieci autorską audycję, a także zaliczyli gościnny występ w telewizyjnym formacie „Mówię Wam”.

Dziś jest już pewne, że ich internetowe nagrania doczekają się kolejnych odsłon, a sama partnerka prezentera śmiało stawia kroki w świecie mediów społecznościowych. Podczas minionego weekendu dwudziestolatka opublikowała serię materiałów reklamowych, w których promowała konkretne marki odzieżowe oraz kosmetyki do pielęgnacji cery. Prawdziwe zaskoczenie ma jednak dopiero nadejść, ponieważ para szykuje się do występu w charakterze profesjonalistów na komercyjnym wydarzeniu.

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Filip Chajzer i Bianka Chajzer prelegentami. Sieć zalała fala komentarzy

W internecie udostępniono grafikę promującą spotkanie zatytułowane „Marka eksperta w nieruchomościach”, organizowane przez prawniczkę i specjalistkę od rynku mieszkaniowego, Elżbietę Liberdę. Jako główne gwiazdy tego eventu zapowiedziano właśnie słynne małżeństwo. Prezenter oraz jego o ponad dwadzieścia lat młodsza żona mają podzielić się z uczestnikami swoim bogatym zapleczem zawodowym.

Zadaniem byłego gwiazdora stacji będzie przekazanie wskazówek dotyczących angażowania uwagi widowni, kreowania wiarygodności oraz wypracowania swobody i naturalności przed obiektywem. Z kolei jego młodziutka partnerka skupi się na technicznych aspektach powstawania podcastów, zdradzając sekrety codziennej pracy po drugiej stronie kamery.

Ogłoszenie o udziale celebrytów w specjalistycznym kursie wywołało natychmiastową reakcję obserwatorów. Użytkownicy mediów społecznościowych wprost nie potrafili ukryć swojego osłupienia i masowo publikowali krytyczne uwagi pod adresem nowo upieczonych prelegentów.

To ma być żart?; To reklama czy antyreklama?; Ale żeśta brygadę zmajstrowali; Marketingowy strzał w kolano z tymi gośćmi specjalnymi; Obserwowałam profil pani Elżbiety przez długi czas, jako osoba związana z nieruchomościami, dziś już przestaję śledzić. Nie warto jeśli promuje się ludzi, którzy niczego sobą nie reprezentują - piszą internauci.

Zdecydowana reakcja odbiorców oraz fala krytyki nie zrobiły jednak większego wrażenia na pomysłodawczyni szkolenia. Prawniczka otwarcie odpisała w jednym z komentarzy, że zupełnie nie żałuje wyboru gości specjalnych, a ostatecznym dowodem na sukces całej inicjatywy jest w pełni wyprzedana sala.

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