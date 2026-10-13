Nielegalna rozlewnia alkoholu w Pabianicach. Służby przejęły tysiące litrów towaru

Wspólne działania CBŚP i KAS na terenie Pabianic

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Olsztyna oraz Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili działania w drugiej połowie września 2026 roku. Po zweryfikowaniu zebranych informacji służby wkroczyły na teren wytypowanej wcześniej posesji w Pabianicach. W znajdującym się tam magazynie mundurowi ujawnili blisko 5000 litrów środków biobójczych oraz gotowego już alkoholu etylowego, który był przechowywany w plastikowych butelkach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do produkcji nielegalnego towaru wykorzystano łącznie ponad 64 000 litrów preparatu biobójczego.

Zatrzymanie osób poszukiwanych do odbycia kary więzienia

W związku z prowadzonym procederem funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby. Podczas weryfikacji tożsamości śledczy ustalili, że dwóch mężczyzn było poszukiwanych przez organy ścigania w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Jeden z zatrzymanych miał do odbycia wyrok 13 lat więzienia, natomiast drugi musiał spędzić w odosobnieniu 25 dni. Obaj poszukiwani zostali już przewiezieni do zakładów karnych, gdzie rozpoczęli odbywanie zasądzonych kar.

Zarzuty prokuratorskie i milionowe straty podatkowe

Wszyscy zatrzymani trafili do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw karnych oraz skarbowych związanych z nielegalną produkcją alkoholu etylowego. Według wstępnych wyliczeń śledczych działalność ta mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości przekraczającej 5,2 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych, do których należą dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo osoby te otrzymały zakaz kontaktowania się z określonymi uczestnikami postępowania.

Źródło: Policja.pl