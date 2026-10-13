Jak powstał Dzień Nauczyciela? Historia i tradycja

Dzień Edukacji Narodowej, bo tak brzmi oficjalna nazwa tego święta w Polsce, został ustanowiony w 1972 roku na mocy uchwały Sejmu PRL. Wybór daty 14 października stanowi upamiętnienie powołania Komisji Edukacji Narodowej (KEN) w 1773 roku. Była to pionierska w Europie i jedna z pierwszych na świecie instytucji państwowych zarządzających systemem oświaty.

Nauka trwa w najlepsze, a za uczniami już pierwsze lekcje i sprawdziany. Choć wielu rzetelnie wykazuje się wiedzą, niektórzy zamiast nauki stawiają na wyjątkową kreatywność, by zdobyć zaliczenie. W naszej galerii zebraliśmy najciekawsze i najbardziej pomysłowe odpowiedzi, jakie pojawiły się na szkolnych klasówkach.

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Przerwy w nauce i szkolne hity – co nas czeka?

Uczniowie z niecierpliwością wypatrują już także dni wolnych od zajęć. Pierwsza okazja do odpoczynku pojawi się na początku listopada. Warto zauważyć, że kalendarz na 2027 rok zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie pod względem liczby dni wolnych. Pierwsze większe wolne dla uczniów przypadnie już w okresie świąt Bożego Narodzenia. Bardzo korzystnie ułoży się majówka – 1 maja przypada w sobotę, a 3 maja świętujemy w poniedziałek. Młodzież może liczyć na czas wolny również w trakcie egzaminów: matury startują 4 maja, a egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 10-12 maja 2027 roku.

Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2026/2027: