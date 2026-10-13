Interwencja w Wólce Pukarzowskiej. Policjanci pomogli mężczyźnie, który zakrztusił się jabłkiem

Nieprzytomny mężczyzna na poboczu w Wólce Pukarzowskiej

W niedzielę 11 października 2026 roku dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie o osobie leżącej na poboczu w miejscowości Wólka Pukarzowska. Świadek zauważył tam nieprzytomnego mężczyznę, obok którego znajdował się rower. Na miejsce natychmiast zostali wysłani dzielnicowi z Posterunku Policji w Łaszczowie, aby sprawdzić sytuację i udzielić niezbędnego wsparcia. Po dotarciu pod wskazany adres funkcjonariusze przystąpili do natychmiastowego działania.

Udrożnienie dróg oddechowych przez funkcjonariuszy

Policjanci po szybkiej ocenie stanu zdrowia mężczyzny zauważyli, że jest on nieprzytomny i zaczyna tracić oddech. Mundurowi przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej, skupiając się na udrożnieniu dróg oddechowych poszkodowanego. W trakcie prowadzonych czynności doszło do odblokowania jego przełyku. Jak się później okazało, w drogach oddechowych znajdował się kawałek jabłka, którym 52-latek się zakrztusił.

Hospitalizacja 52-latka w Tomaszowie Lubelskim

Na miejsce zdarzenia przyjechała karetka pogotowia ratunkowego, która przetransportowała 52-letniego mieszkańca gminy Łaszczów do szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie wiadomo, że dzięki udzielonej pomocy życiu mężczyzny nie zagraża już niebezpieczeństwo. Sytuacja ta stała się dla policjantów okazją do przypomnienia o tym, jak ważna jest reakcja na nagłe zdarzenia, takie jak zasłabnięcia czy wypadki. Funkcjonariusze apelują, aby w przypadku zagrożenia czyjegoś zdrowia nie wahali się Państwo dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl