Roksana Węgiel zachwyciła w dwóch kreacjach. Najpierw jak panna młoda, później gwiazda Hollywood!

Dziesiąta edycja "Roztańczonego Narodowego". Kto wystąpił na scenie?

"Roztańczony Narodowy" to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym kraju. Każdego roku przyciąga potężną rzeszę fanów spragnionych występów czołowych artystów wykonujących muzykę disco, dance, pop oraz latino. Jubileuszowa, dziesiąta odsłona tej imprezy odbyła się w minioną sobotę, 10 października.

Na nowoczesnej, multimedialnej scenie 360 stopni pojawiła się plejada znanych artystów. Publiczność mogła podziwiać występy takich wykonawców jak Blanka Stajkow, Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi, Marcin Miller, Sławomir Zapała wraz z Magdaleną "Kajrą" Kajrowicz, Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra oraz Cleo.

Jedną z gwiazd wieczoru była Roksana Węgiel, która zaprezentowała się zgromadzonej publiczności aż dwa razy. Najpierw młoda wokalistka stanęła na scenie u boku legendy polskiej muzyki – Maryli Rodowicz. Razem wykonały nową, odświeżoną aranżację kultowego utworu "Damą być". Następnie Roksana pojawiła się przed fanami solowo, śpiewając piosenkę "Błękit" pochodzącą z jej trzeciego albumu studyjnego.

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Dwie oszałamiające suknie Roksany Węgiel na jednej scenie

Tego wieczoru Roksana Węgiel przyciągała uwagę nie tylko swoim talentem wokalnym, ale też wyjątkowym doborem garderoby. Podczas duetu z Marylą Rodowicz artystka założyła krótką, białą sukienkę o kroju przypominającym odważną, gorsetową suknię ślubną.

Asymetryczny, wykończony koronką dół kreacji pozwolił wokalistce na wyeksponowanie smukłych nóg. Dopełnieniem tej stylizacji były srebrne sandałki na wysokim obcasie oraz połyskująca biżuteria.

Druga z przygotowanych na ten wieczór stylizacji robiła jeszcze większe wrażenie. Wokalistka zaprezentowała się w niebieskiej sukni z głębokim wycięciem w kształcie litery V, ozdobionej mnóstwem lśniących detali i cekinów. Gorsetowa góra idealnie podkreślała sylwetkę 21-latki, nadając jej wygląd prawdziwej gwiazdy prosto z czerwonego dywanu w Hollywood.

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