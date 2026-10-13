Polskie gwiazdy, które urodziły się za granicą. Szelągowska w Libii, a Bachleda-Curuś w Meksyku [GALERIA]

Gwiazdy urodzone za granicą. Oni przyszli na świat na wschodzie

Wiele osób publicznych - znanych nie tylko ze świata kultury i rozrywki, ale też polityki czy sportu - przyszło na świat na terenach wcielonych po II wojnie światowej do ZSRR. Możemy jednak wymienić także Polaków, którzy urodzili się w głębi Związku Radzieckiego lub też w krajach powstałych po jego rozpadzie. Anna German - wybitna wokalistka epoki PRL-u - w rzeczywistości nie miała polskiego pochodzenia. Urodziła się w Uzbekistanie, gdzie jej rodzice uciekli przed prześladowaniami NKWD, a dopiero po przyjeździe do Polski nauczyła się polszczyzny. Z kolei przodkowie aktora Andrzeja Łapickiego uciekali przed rewolucją bolszewicką. Przyszły artysta w dowodzie osobistym jako miejsce urodzenia miał wpisaną Rygę, stolicę Łotwy. Gwiazdor międzywojennego kina Eugeniusz Bodo urodził się z kolei w Smoleńsku, dziedzicząc szwajcarski paszport po ojcu, który tak naprawdę wywodził się z rodziny francuskiej.

Współczesnymi piosenkarkami zza wschodniej granicy są Marina Łuczenko-Szczęsna - pochodząca z ukraińskiej Winnicy, i Alexandra "Sasha" Strunin - córka Rosjanina i Ukrainki, która urodziła się w Sankt Petersburgu, a dorastała u babci polskiego pochodzenia w Ukrainie. Obie przyszły na świat w 1989 roku. W połowie Rosjanką, a w połowie Polką jest natomiast aktorka Weronika Książkiewicz - urodzona w Moskwie.

Te gwiazdy są z zachodniej części mapy

Znani polscy artyści urodzili się także w krajach Europy Zachodniej. Violetta Villas przyszła na świat w 1938 roku w belgijskim Verviers, gdzie jej rodzice wyjechali za chlebem; ojciec był górnikiem. Dziewczynka wróciła z rodziną do Lewina Kłodzkiego dopiero po wojnie. Reżyser Roman Polański przyjechał zaś do Polski jeszcze przed 1939 rokiem - Holokaust przetrwał w krakowskim gettcie. Urodził się w Paryżu jako syn Polaka i Rosjanki żydowskiego pochodzenia.

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Z osób młodszego pokolenia przybyłych do Polski od zachodu można wymienić Viki Gabor. Wokalistka o romskich korzeniach urodziła się w Hamburgu, ale dzieciństwo spędziła w Wielkiej Brytanii. Z Niemcami związany jest też restaurator Tadeusz Müller - syn Magdy Gessler, którego gwiazda TVN-u doczekała się ze swoim pierwszym mężem, Niemcem Volkhartem Müllerem, w Madrycie.

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Libia, a nawet Meksyk

Na mapie narodzin polskich celebrytów są też miejsca bardziej egzotyczne. Projektantka wnętrz i prezenterka Dorota Szelągowska, córka Katarzyny Grocholi i jej pierwszego męża, urodziła się w 1980 roku w stolicy Libii - Trypolisie. Do Polski wróciła z matką jako mała dziewczynka, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego.

W związku z pracą ojca daleko od ojczyzny w 1983 roku urodziła się też aktorka Alicja Bachleda-Curuś. Jej tata Tadeusz był geologiem, a w latach 80. prowadził biznes w Meksyku. Przyszła gwiazda pochodzi w związku z tym z Tampico - największego miasta nad Zatoką Meksykańską, a do Polski przyjechała jeszcze jako niemowlę.

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