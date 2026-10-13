Samochód pod rogatkami w Legnicy. 31-latka zostawiła auto i pobiegła na pociąg

Interwencja policji na przejeździe kolejowym w Legnicy

Policjanci otrzymali zgłoszenie o samochodzie marki Opel, który został porzucony na drodze pod samymi rogatkami kolejowymi. Po przybyciu na wskazane miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że pojazd jest zamknięty, a w jego pobliżu nie ma właściciela ani kierowcy. Sytuacja ta stwarzała realne zagrożenie w ruchu drogowym, dlatego mundurowi musieli podjąć natychmiastowe kroki. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia stało się priorytetem dla wezwanych na przejazd funkcjonariuszy.

31-latka zaparkowała pod rogatkami, bo spieszyła się do pracy

W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że pojazd należy do 31-letniej kobiety. Właścicielka opla tłumaczyła później mundurowym, że nie zauważyła rogatek i bardzo spieszyła się na pociąg. Jej celem było dotarcie na czas do pracy, co spowodowało, że zdecydowała się zostawić samochód w tak nietypowym i niebezpiecznym miejscu. Kobieta po zaparkowaniu auta pod barierkami udała się bezpośrednio na dworzec kolejowy.

Mandat i odholowanie pojazdu na parking strzeżony

Kierująca została wezwana do komendy, a jej samochód został usunięty z przejazdu przez pomoc drogową. Funkcjonariusze zdecydowali, że auto trafi na parking strzeżony. Za popełnione wykroczenie 31-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 300 zł, a do jej konta dopisano 5 punktów karnych. Dodatkowym obciążeniem finansowym dla kobiety będą koszty związane z holowaniem oraz postojem opla na strzeżonym placu.

Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych

Mundurowi podkreślają, że pośpiech nigdy nie jest okolicznością łagodzącą w przypadku łamania przepisów ruchu drogowego. Przejazd kolejowy jest specyficznym miejscem, w którym zachowanie szczególnej ostrożności ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Pozostawienie pojazdu w obrębie rogatek może nie tylko utrudniać korzystanie z infrastruktury kolejowej, ale też wywoływać niebezpieczne sytuacje. Policjanci przypominają, że każdy kierowca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne parkowanie swojego samochodu.

Źródło: Policja.pl