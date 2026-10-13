Zatrzymanie w Pucku. 52-latek podejrzany o zranienie mężczyzny trafił do aresztu

Interwencja służb w centrum Pucka

9 października 2026 roku około godziny 12:30 funkcjonariusze z Pucka otrzymali zgłoszenie dotyczące zranienia mężczyzny przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, aby udzielić pomocy i zabezpieczyć teren. 42-letni pokrzywdzony był przytomny w chwili przyjazdu służb i został przejęty przez zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala, a z przekazanych informacji wynika, że jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policjanci na miejscu zdarzenia od razu rozpoczęli czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zajścia.

Policyjne działania i szybkie zatrzymanie podejrzanego

Mundurowi podjęli intensywne działania, które miały na celu ustalenie tożsamości oraz miejsca pobytu osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze analizowali zapisy z monitoringu miejskiego oraz zabezpieczali dostępne na miejscu ślady. Policjanci rozmawiali również ze świadkami i poszukiwali mężczyzny, który oddalił się z centrum miasta zaraz po zranieniu 42-latka. Dzięki sprawnej pracy kryminalnych udało się szybko wytypować 52-latka i zatrzymać go w krótkim czasie od momentu zgłoszenia. Podczas dalszych działań funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty oraz materiał porównawczy do dalszych badań laboratoryjnych.

Zarzuty prokuratorskie i decyzja o areszcie

Zatrzymany 52-latek został doprowadzony do jednostki policji, a następnie usłyszał zarzuty prokuratorskie. Odpowie on za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźnie zarzucono również kierowanie gróźb karalnych pod adresem innej osoby. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Pucku uznał, że konieczne jest zabezpieczenie toku postępowania i wystąpił do sądu z wnioskiem o izolację podejrzanego. Sąd podzielił argumentację śledczych i zastosował wobec 52-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Źródło: Policja.pl