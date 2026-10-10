Andziaks rozpływa się nad Roxie Węgiel i jej mężem. "Dobrzy ludzie. Nic ode mnie nie chcą"

Andziaks postanowiła nie czekać do zimy i przejąć jesień. Influencerka od początku miesiąca publikuje codzienne vlogi o nazwie vlogtober, co stanowi oczywiście nawiązanie do angielskiej nazwy miesiąca październik. Z tej okazji gwiazda sieci została też bohaterką październikowego wydania magazynu "ESKA Story". W napisanym przez siebie artykule opowiedziała o pielęgnacyjnych rytuałach, natomiast w towarzyszącym premierze numeru wywiadzie opowiedziała o relacji, jaka łączy ją z Roksaną Węgiel.

Roxie Węgiel i Andziaks - tak się poznały!

Twórczyni internetowe i piosenkarka coraz częściej widywane są w swoim towarzystwie. Zbliżył je legendarny stream u Łatwoganga. Roksana wraz z mężem pojawiła się później na chrzcinach Franco - syna Andziaks i Luki, a influencerzy wspierali ją pod sceną podczas koncertu w Warszawie. W rozmowie z Eską Trochonowicz wyznała, za co najbardziej ceni 21-letnią wokalistkę i jej życiowego partnera.

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Andziaks o Roxie Węgiel. Wzruszające słowa

Angelika w rozmowie z Maksem Kluziewiczem do "ESKA Story" wyjawiła, co jest fundamentem jej relacji z Roksaną Węgiel. Influencerka dostrzegła dobro zarówno w wokalistce, jak i jej mężu. Nauczona doświadczeniem docenia ludzi, którzy nie chcą za wszelką cenę dokumentować chwil spędzonych w jej towarzystwie.

To zawsze może tak wynikać, że są jakieś pobudki, bo ona jest piosenkarką, świetnie jej teraz idzie i że "o, może to jest czas, że chcę wykorzystać, tu się do niej przykleić". Absolutnie. My bardzo cenimy sobie z Luką w nowo poznanych osobach dobro, ciepło, rodzinność, a Kevin i Roxie są niesamowicie ciepłymi ludźmi, bardzo wartościowymi, takimi, nie wiem... Powiem ci, że jak poznałam Roxie, to od razu złapałyśmy jakiś taki vibe. To było podczas live'e Łatwoganga. Pomyślałam sobie: "Boże, jacy super ludzie". Później mieliśmy też właśnie okazję bawić się razem na weselu u Oli, a później Luka powiedział, że oni są tak rewelacyjni, że musimy ich zaprosić na chrzest. Zgodziłam się, przyjechali i od Roxie bije niesamowite dobro. Jak stoję obok niej, rozmawiam z nią, to czuję, że to jest dobry człowiek. Ona niczego nie potrzebuje ode mnie, wiesz. Nie widzę, żeby latała z telefonem, chciała coś nagrać ze mną. Jak wychodzą takie zdjęcia i nagrania, to przy okazji.

Co więcej - Roxie i Andziaks mają wspólne, muzyczne plany! Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z obietnicą złożoną podczas live'a Łatwoganga, nagrają razem świąteczną piosenkę.