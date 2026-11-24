Polski Związek Piłki Nożnej we wtorek 24 listopada wydał oficjalny komunikat, który uciął wszelkie wcześniejsze spekulacje i potwierdził, że Jan Urban będzie kontynuował pracę jako selekcjoner reprezentacji Polski. Właśnie tego dnia szkoleniowiec odbył spotkanie z prezesem Cezarym Kuleszą, podczas którego zaprezentował swoje wnioski i koncepcje, a te spotkały się z akceptacją szefa piłkarskiej centrali. Co ciekawe, na kilka minut przed publikacją oświadczenia federacji, informację o osiągniętym porozumieniu pomiędzy Kuleszą a Urbanem jako pierwszy podał do wiadomości publicznej dziennikarz Mateusz Borek.

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W oficjalnym komunikacie federacji przeczytaliśmy: „Po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie”.

Choć takie rozstrzygnięcie dla wielu obserwatorów okazało się sporym zaskoczeniem, to Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego” szczegółowo opisał kulisy negocjacji trenera z prezesem PZPN.

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Mateusz Borek ujawnia kulisy rozmów Jana Urbana z Cezarym Kuleszą

Znany komentator sportowy opisał nastawienie szefa federacji przed wtorkowym spotkaniem:

Prezesowi chodziła koncepcja jedna czy druga przed dzisiejszym spotkaniem, natomiast uznał, że chciałby wysłuchać trenera: co ma do powiedzenia, czy ma w sobie dalej chęć pracy z reprezentacją, czy ma pomysł, jak chciałby zmodyfikować swój sposób pracy, czy jest otwarty na modyfikacje sztabu” – stwierdził Mateusz Borek.

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Podczas rozmowy Jan Urban zrobił na prezesie bardzo dobre wrażenie i wykazał się dużym zrozumieniem wobec propozycji przeprowadzenia roszad w zespole trenerskim.

Trener zwraca uwagę na odmłodzenie tej reprezentacji, a także na niemożność korzystania ze wszystkich piłkarzy podczas poszczególnych zgrupowań z powodu kontuzji. Wiadomo jednak, że jest to integralna część sportu i temat dotyczy każdej reprezentacji świata, nie tylko reprezentacji Polski. Uznano jednak, że drużyna jest też za trenerem, ponieważ rzeczywiście ma on duże wsparcie u wielu zawodników. Na pewno jest facetem komunikatywnym, który ma dobre relacje międzyludzkie z zawodnikami – dodał Borek.

Dołączenie nowych specjalistów do sztabu szkoleniowego ma przełożyć się na lepszą grę zespołu w zbliżających się eliminacjach do turnieju Euro 2028. Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ polska kadra będzie losowana z trzeciego koszyka i istnieje ryzyko, że trafi do niezwykle trudnej „grupy śmierci”.

– Wszyscy jednak byli zgodni, że trzeba popracować nad merytoryką, ponieważ dzisiaj w dużej piłce bardzo często decydują małe rzeczy, jak ja to mówię: detale, niuanse. Na pewno są to stałe fragmenty gry, a także konkretna analiza pod konkretnego przeciwnika. Dlatego w tym sztabie niewątpliwie będziemy mieć zmiany – podsumował jeden z założycieli „Kanału Sportowego”.

Piłkarska reprezentacja Polski swoich grupowych przeciwników w walce o awans na Euro 2028 pozna już niebawem, ponieważ ceremonia losowania odbędzie się 6 grudnia w Belfaście.

Jakie argumenty miał Jan Urban, aby pozostać na stanowisku selekcjonera? 🇵🇱 🗣️ @BorekMati: "Trener zwraca uwagę na odmłodzenie tej reprezentacji, a także na niemożność korzystania ze wszystkich piłkarzy podczas poszczególnych zgrupowań z powodu kontuzji. Wiadomo jednak, że jest to integralna część sportu i temat dotyczy każdej reprezentacji świata, nie tylko reprezentacji Polski. Uznano jednak, że drużyna jest też za trenerem, ponieważ rzeczywiście ma on duże wsparcie u wielu zawodników. Na pewno jest facetem komunikatywnym, który ma dobre relacje międzyludzkie z zawodnikami. Wszyscy jednak byli zgodni, że trzeba popracować nad merytoryką, ponieważ dzisiaj w dużej piłce bardzo często decydują małe rzeczy, jak ja to mówię, detale, niuanse. Na pewno są to stałe fragmenty gry, a także konkretna analiza pod konkretnego przeciwnika. Dlatego w tym sztabie niewątpliwie będziemy mieć zmiany."— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) November 24, 2026