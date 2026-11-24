Za nami półfinał 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tuż przed ostatecznym starciem z formatem pożegnał się Piotr "Guma" Gumulec, a zaprezentowana przez niego mowa końcowa została uznana za jedną z najlepszych w ponad 20-letniej historii show. Jak na artystę kabaretowego przystało, pokusił się on o wprowadzenie sporej dawki humoru, parodiując każdego z jurorów i przyznając im odpowiednią ocenę.

Gumulec odpadł z "Tańca z Gwiazdami"

Okazało się, że w natłoku myśli Gumulec zapomniał o jednym, bardzo ważnym dla niego aspekcie. Gdy zaczynał swoją przygodę w show, ze względu na rodzaj wykonywanej profesji, mało kto traktował go poważnie. Wiele osób myślało, że podobnie do Tomasza Karolaka czy Piotra Kędzierskiego, zamiast tańczyć, będzie się wygłupiać na parkiecie. W obronie uczestnika - jako jedna z pierwszych - stanęła Julia Wieniawa.

Moim największym zaskoczeniem i taką metamorfozą tego programu jest Guma. On zasługuje na finał. Nie zaśmiewa tego tańca, naprawdę jest coraz lepszy - chwaliła go w rozmowie z Eską.

Teraz sam Piotr wyznał, że sugestie, iż nie będzie poważnie traktować swojego udziału w "TzG", bardzo go bolały.

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Gumulec o porównaniach do Karolaka

Artysta w rozmowie z Eską wyznał, że cieszy się, iż odczarował wizerunek "śmieszka" w programie.

Zapomniałem tego powiedzieć w mojej mowie końcowej, kiedy oceniałem jury, a miałem to w głowie. To, że ktoś potrafi rozbawiać ludzi, to nie znaczy, że nie podchodzi poważnie do pewnych rzeczy. I trochę mnie to bolało, nie ukrywam, że zostałem potraktowany, że będę sobie robił z tego programu żarty. Powiedziałem Julii, jak spotkaliśmy się na naszym drugim spotkaniu, bo na pierwszym nic nie powiedziałem, bo mnie zatkało, ale na drugim, kiedy już odzyskałem głos i rozmawialiśmy w miarę jak ludzie, powiedziałem jej: „Słuchaj, ja nic nie umiem. Boli mnie kręgosłup, mam krótszą nogę, bolą mnie kolana. Nie za bardzo mam mięśnie, nie mam kondycji, jestem gruby. Ale mogę ci powiedzieć jedno: będę się starał na maksa. Dam z siebie wszystko. Tyle, ile będziesz chciała, ile będę mógł, tyle z siebie dam”. I dotrzymałem słowa. I myślę, że stąd wziął się ten sukces, że spotkało się dwoje pracowitych ludzi, jednocześnie wrażliwych, jednocześnie takich, którzy mogą sobie przekazywać dobre rzeczy nawzajem - powiedział.