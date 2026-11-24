W ostatnich dniach na jaw wyszły nowe, poważne ustalenia dotyczące rodziny popularnej youtuberki Andziaks. Z oficjalnych komunikatów prokuratury wynika, że śledczy przedstawili zarzuty matce internetowej twórczyni, Agnieszce K. Kobieta jest podejrzana o działanie na szkodę firmy Optima Development Poland. Zdaniem organów ścigania na prywatny rachunek matki influencerki przelano z konta spółki ponad 6 mln zł, co stanowi sedno obecnych zarzutów.

Zarzuty dla matki Andziaks i list gończy za jej ojczymem Wojciechem Kurowskim

Podejrzana Agnieszka K. nie przyznała się do winy. Śledczy zastosowali wobec niej środki zapobiegawcze obejmujące dozór policyjny, zatrzymanie paszportu połączone z zakazem opuszczania Polski oraz konieczność wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł. Za czyny zarzucane matce youtuberki kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

W jeszcze trudniejszym położeniu znalazł się Wojciech Kurowski, prywatnie ojczym Andziaks. Już 18 listopada 2026 roku warszawski Sąd Rejonowy dla Śródmieścia przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 30 dni od momentu ujęcia. Mężczyzna ukrywa się jednak przed wymiarem sprawiedliwości i obecnie jest ścigany listem gończym pod zarzutem oszukania przeszło 200 obligatariuszy na kwotę niemal 52 mln zł.

Całe postępowanie skupia się wokół funkcjonowania firmy deweloperskiej, która między 2014 a 2019 rokiem wypuściła na rynek 26 serii obligacji wycenianych łącznie na ponad 72 mln zł. Prokuratorzy ustalili, że część zebranego w ten sposób kapitału wydatkowano niezgodnie z pierwotnymi deklaracjami. Dodatkowo śledczy analizują podejrzane wypłaty gotówki oraz płatności służbowymi kartami opiewające na blisko 1,3 mln zł.

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Czy Andziaks zostanie przesłuchana w sprawie rodziców? Prawnik komentuje

W obliczu tych wydarzeń pojawia się kwestia ewentualnego udziału samej Andziaks w toczącym się śledztwie oraz możliwości wezwania jej na przesłuchanie przez prokuraturę. Kwestię tę w rozmowie z „Faktem” przybliżył mec. Arkadiusz Szymański, wskazując na szczególne prawa przysługujące influencerce jako osobie najbliższej dla podejrzanych. W przypadku wezwania w charakterze świadka twórczyni będzie mogła skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań, co jak tłumaczy prawnik: „To jej ustawowe uprawnienie jako osoby najbliższej.”

Jednocześnie rozmówca tabloidu zwraca uwagę, że ukrywanie się Wojciecha Kurowskiego nie musi oznaczać paraliżu całego śledztwa. Prokuratura dysponuje narzędziami pozwalającymi na namierzenie podejrzanego poza granicami kraju, co otwiera drogę do wystąpienia o europejski nakaz aresztowania lub wszczęcia oficjalnej procedury ekstradycyjnej. Śledczy mają także prawo wyłączyć wątek poszukiwanego mężczyzny do zupełnie odrębnego postępowania.

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Andziaks milczy na temat afery i publikuje kolejne nagrania z serii Vlogmas

Sama Andziaks całkowicie ignoruje w przestrzeni publicznej doniesienia o problemach prawnych matki i ojczyma. Zamiast odnosić się do afery, opublikowała dla swoich widzów nowy materiał z przedświątecznego cyklu pod tytułem „Vlogmas 5. Luźny dzień z nami!”. Równolegle na swoim profilu na Instagramie influencerka chwaliła się ubraniami otrzymanymi w ramach współpracy od jednej z firm oraz wrzucała relacje reklamujące asortyment jej własnej marki z herbatami.

Natomiast w jej imieniu sprawę rodziców influencerki skomentował jej prawnik w oficjalnym oświadczeniu. Andżelika Trochonowicz odcina się od spraw rodziców i zapowiada walkę.

OŚWIADCZENIE Działając imieniem Angeliki Trochonowicz, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi postępowania przygotowawczego prowadzonego wobec jej matki oraz ojczyma, informuję, iż Mocodawczyni wyraża stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania nieprawdziwych i bezpodstawnych informacji sugerujących jakikolwiek jej związek z zarzutami objętymi prowadzonym postępowaniem. Podkreślam, że działalność gospodarcza Angeliki Trochonowicz nie jest i nie była finansowana z prowadzonych przez matkę i ojczyma Mocodawczyni działalności. Jednocześnie stanowczo wskazuję, iż Angelika Trochonowicz nie wyraża zgody na publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku w związku z przedmiotową sprawą za pośrednictwem środków masowego przekazu. W przypadku dalszego kierowania nieprawdziwych twierdzeń oraz rozpowszechniania w kontekście prowadzonej sprawy wizerunku Mocodawczyni, Angelika Trochonowicz podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki, zmierzające do ochrony swoich interesów oraz dochodzenia odpowiedzialności osób naruszających jej dobra osobiste. dr Mateusz Mickiewicz

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Sonda Czy kalendarz adwentowy Andziaks jest za drogi? tak, to cena zdecydowanie z kosmosu! tak, ale musimy pamiętać, że to lokalna marka tak, ale chętnie kupię nie, ale nie planuję kupić nie, chętnie kupię