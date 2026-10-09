Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z dzieciństwa! Była z niej urocza "marcheweczka"

Roksana Węgiel nie osiada na laurach. Ciągle pracuje nad kolejnymi projektami
Roksana Węgiel jest jedną z niewielu dziecięcych gwiazd "The Voice Kids", której po udziale w programie udało się zbudować solidną karierę. Na początku roku skończyła 21 lat, a zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu.
Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Ostatnie dwa lata to pasmo sukcesów w życiu Roxie. Wiosną 2024 roku wzięła udział w show "Taniec z Gwiazdami" podpisała lukratywne kontrakty reklamowe, koncertowała, a w między czasie nagrywała płytę.
Bardzo doborze układa jej się również w życiu prywatnym. W sierpniu obchodziła drugą rocznice ślubu Kevinem Mglejem.
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Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Urocza marcheweczka!
W czerwcu do sprzedaży trafił długo zapowiadany album "Błękit". Nad trzecim krążkiem Roksana pracowała przez trzy lata i nie kryje dumy z efektów końcowych.
Kilka tygodni temu premierę miał kolejny singiel z płyty - "Jesień trwa (bez końca)". Zdjęcia do klimatycznego teledysku zostały zrealizowane w podczas niedawnej podróży małżonków do Nowego Jorku.
Roxie pozostaje w jesiennych klimatach, a jednocześnie postanowiła na chwilę wrócić do przeszłości. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z dzieciństwa. Malutka Roksana jest na nim ubrana w kostium marchewki! Wygląda niezwykle uroczo! "Roksana marcheweczka na dobrą jesienną passę" - napisała piosenkarka.
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