Film „Violetta Villas” wchodzi do kin. Kulisy powstawania produkcji

Już w ten weekend na ekrany polskich kin wejdzie jedna z najbardziej oczekiwanych tegorocznych produkcji, czyli „Violetta Villas”. Proces tworzenia tego obrazu był wyjątkowo długi i rozciągnął się na kilka lat. Pierwsze wzmianki o planach nakręcenia filmu pojawiły się już w 2016 roku, jednak dobrze zapowiadające się prace zostały w pewnym momencie niespodziewanie wstrzymane i projekt utknął w martwym punkcie.

Do pomysłu realizacji dzieła wrócono po czteroletniej przerwie, a w 2022 roku oficjalnie ogłoszono, że w postać słynnej polskiej diwy wcieli się Sandra Drzymalska. Reżyserująca ten obraz Karolina Bielawska ujawniła, że ostateczna decyzja obsadowa zapadła we współpracy z bliskimi zmarłej wokalistki. Od samego początku syn Violetty Villas bardzo aktywnie uczestniczył w pracach nad filmem o swojej matce.

U boku grającej główną rolę Sandry Drzymalskiej na wielkim ekranie pojawi się plejada znanych nazwisk. W obsadzie produkcji znaleźli się tacy aktorzy jak Borys Szyc, Mateusz Banasiuk oraz Jowita Budnik, a także Dorota Kuduk, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz i Kazik Radziejewski.

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Sandra Drzymalska i Izabella Miko na premierze filmu „Violetta Villas”

Ogłoszenie nazwiska odtwórczyni głównej roli wywołało przed czterema laty sporo emocji, ponieważ Sandra Drzymalska dopiero rozwijała wówczas skrzydła w branży. Obecnie 33-latka cieszy się statusem jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Sam film „Violetta Villas” jest dla niej kolejnym wielkim projektem w tym roku, gdyż we wrześniu na platformie Netflix zadebiutowała „Lalka” z udziałem Sandry Drzymalskiej.

Podczas wtorkowego pokazu odtwórczyni tytułowej roli wyglądała zjawiskowo, stawiając na złotą stylizację od stóp do głów. Aktorka wybrała połyskujący, dwuczęściowy zestaw, na który składały się dopasowana spódnica oraz taliowany żakiet z długimi i lekko bufiastymi rękawami. Ten przyciągający spojrzenia strój wyróżniał się metalicznym blaskiem oraz niezwykle bogatą fakturą materiału, a wyrazistą całość subtelnie dopełniły rozpuszczone, długie blond włosy i delikatny makijaż.

Złota kreacja sprawiła, że główna gwiazda wieczoru mocno odcinała się na tle pozostałych gości, którzy w większości wybrali stonowane stroje w klasycznym, czarnym kolorze. Dużą elegancją na czerwonym dywanie zachwyciły między innymi Grażyna Torbicka, Weronika Rosati oraz Maja Klajda. Zupełnie inną drogą poszła natomiast Izabella Miko, która w swojej stylizacji odważnie wyeksponowała głęboki dekolt oraz bardzo zgrabne nogi.

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