Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali drużynę Jastrzębie Barkom w stosunku 3:0. Poszczególne partie spotkania zakończyły się wynikami 25:17, 25:23 oraz 27:25.
Składy obu zespołów
Aluron CMC Warta Zawiercie: Mateusz Bieniek, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Miguel Tavares Rodrigues, Kamil Rychlicki, Miłosz Zniszczoł - Jakub Popiwczak (libero) - Bartłomiej Bołądź, Patryk Łaba, Michael Wright.
Jastrzębie Barkom: Sebastian Adamczyk, Maxwell Elgert, Bartosz Firszt, Brodie Hofer, Andrij Rogożyn, Wasyl Tupczi - Kamil Szymura (libero) - Wojciech Dudzik, Adam Lorenc, Jarosław Pampuszko, Lorenzo Pope, Jakob Thelle.