Letnia Grand Prix w Courchevel. Zobacz zaskakujące wyniki zawodów

Kto wygrał konkurs w Courchevel?

Dzisiejsze zmagania na francuskim obiekcie zdominował Austriak Daniel Tschofenig. Skoczek uzyskał odległości 130 m oraz 129,5 m, co przełożyło się na notę wynoszącą 271,8 pkt. Drugie miejsce zajął reprezentant Niemiec Philipp Raimund, który skoczył 129 m i 131 m, tracąc do triumfatora zaledwie 1,7 pkt. Na trzecim stopniu podium stanął Japończyk Naoki Nakamura po próbach na 128 m i 124,5 m. Tuż za czołową trójką uplasował się kolejny Austriak, Maximilian Ortner.

W zawodach wzięło udział pięciu reprezentantów Polski, z których tylko dwóch wywalczyło awans do serii finałowej. Najlepiej zaprezentował się Maciej Kot, zajmując 15. pozycję po skokach na odległość 119 m i 123,5 m. Aleksander Zniszczoł zajął 24. miejsce po próbach mierzących 120 m i 114 m. Pozostali Polacy zakończyli udział na pierwszej serii: Jakub Wolny był 38., Klemens Joniak 50., a Kamil Waszek 60. Warto zaznaczyć, że do Francji nie udał się trener kadry A Maciej Maciusiak, który trenuje w kraju z Dawidem Kubackim, Pawłem Wąskiem, Piotrem Żyłą i Kacprem Tomasiakiem.

Kto jest liderem Letniej Grand Prix?

Po rozegraniu trzech konkursów na czele klasyfikacji generalnej cyklu znajduje się Japończyk Naoki Nakamura. Zawodnik ten zgromadził dotychczas 260 punktów, w czym pomogły mu dwa zwycięstwa odniesione w zeszły weekend w Wiśle. Drugą lokatę w zestawieniu zajmuje Szwajcar Gregor Deschwanden z dorobkiem 136 pkt, a trzeci jest Kazach Danił Wasiljew, który zdobył 115 pkt. Japończyk wyraźnie wyprzedza swoich rywali na początku letniego sezonu.

Wśród reprezentantów Polski najwyżej sklasyfikowany jest obecnie Kacper Tomasiak, który plasuje się na 11. miejscu, posiadając na swoim koncie 62 pkt. Maciej Kot dzięki dzisiejszemu występowi zgromadził 44 pkt, co daje mu 17. pozycję w klasyfikacji generalnej. Już jutro, w niedzielę, na skoczni Tremplin du Praz (HS 135) zaplanowano kolejne konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn. Biało-czerwoni będą mieli szansę na poprawienie swoich dotychczasowych rezultatów.