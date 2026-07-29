Roxie Węgiel pokazała się w bikini. Taka sylwetka to efekt katorżniczych treningów

Roksana Węgiel zaczynała karierę jako dziecko, a jej metamorfozie przyglądała się cała Polska. Piosenkarka od dwóch lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z autorem tekstów piosenek Kevinem Mglejem, z którym miała okazję poznać się podczas wspólnej pracy w studiu nagraniowym. W wywiadzie dla magazynu "ESKA Story" mąż wokalistki przyznał, że początkowo nie był zainteresowany spotkaniem z nastoletnią jeszcze wówczas gwiazdą muzyki popu.

Bardzo nie chciałem iść na tę sesję, ja zrzuciłem tę sesję, [powiedziałem - przyp. red.], że nie przyjdę. [...] W którymś momencie uważałem, że Roksana będzie bardzo gwiazdorska. W ogóle zacznijmy od tego, co jest dziwną rzeczą, że ja średnio miałem pojęcie, jak duży sukces muzyczny Roksana już na tamtym etapie odniosła - wyznał.

Dziś Roxie i Kevin tworzą zgrany duet zarówno w życiu, jak i w pracy. Artystka może polegać na ukochanym, który ma spore doświadczenie w prowadzeniu karier muzycznych. Po wydaniu płyty "Błękit" 21-latka ruszyła w plenerową trasę koncertową, obejmującą kilkadziesiąt występów, na której według naszych wyliczeń zarobi nawet kilka milionów złotych. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest zachowanie balansu, o czym Roksana i jej mąż zdają sie doskonale wiedzieć. Po intensywnym okresie koncertowania zakochani zdecydowali się na relaks w Grecji, skąd raczą fanów godnymi pozazdroszczenia kadrami.

Wywiad Roksana Wegiel

Roxie Węgiel w bikini. Co za sylwetka!

Roxie doskonale wie, jak ważny jest relaks. Gdy tylko ma okazję, ucieka z Polski, by zresetować ciało i umysł przed kolejnymi wyzwaniami zawodowymi, łączącymi się z wywieraniem na niej presji i sporym stresem. Tym razem gwiazda i jej mąż jako kierunek obrali grecką wyspę Mykonos. Piosenkarka nawet podczas urlopu nie zapomniała o wielbicielach, publikując na Instagramie nagranie znad basenu, na którym widać ją w skąpym bikini w kolorze niebieskim, wpasowującym się w klimat jej ostatniego wydawnictwa.

Doda doceniła Roxie Węgiel

Taka figura to efekt długich godzin spędzonych na siłowni. Roksana bardzo dba o swoją formę, za co niedawno została pochwalona przez Dodę. Posiadająca własny camp fitness piosenkarka tak wypowiedziała się o młodszej koleżance z branży:

Jak najbardziej jestem za udostępnieniem przez nią planu treningowego, nawet gdyby miała go wymyślić na potrzeby tej petycji. Jest dobrym przykładem, bo nie prowadzi hulaszczego trybu życia, zmieniając co pięć minut facetów. Nie szlaja się po imprezach, ma jednego męża. Jest to taka fajna przeciwwaga dla tych rockandrollowych dziewczyn - mówiła w wywiadzie dla ESKA.pl.