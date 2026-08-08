Turniej WTA w Toronto. Iga Świątek w ćwierćfinale po trudnym meczu z Kostiuk

Trudny początek i dominacja Świątek

Iga Świątek wróciła do rywalizacji po miesięcznej przerwie, spowodowanej porażką w trzeciej rundzie Wimbledonu. W turnieju w Toronto wyeliminowała już Sarę Bejlek i Viktoriję Golubic. Początek meczu z Martą Kostiuk był nietypowy, obie zawodniczki straciły po dwa gemy przy własnym serwisie. Ostatecznie pierwszego seta Ukrainka wygrała 6:3.

W drugiej partii polska tenisistka przejęła kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Świątek dwukrotnie przełamała rywalkę i pewnie zwyciężyła 6:1. Trzeci set rozpoczął się od kolejnego przełamania na korzyść Polki, co dodatkowo zdeprymowało Kostiuk.

Co zdecydowało o zwycięstwie?

Ukrainka popełniała coraz więcej błędów i w decydującej partii uległa 2:6, choć w ostatnim gemie zdołała obronić aż pięć piłek meczowych. Całe spotkanie trwało dwie godziny i 11 minut. Było to piąte starcie obu tenisistek, a Świątek odniosła czwarte zwycięstwo, rewanżując się za porażkę we French Open.

Raszynianka jako pierwsza zameldowała się w ćwierćfinale kanadyjskiego turnieju. Jej kolejną przeciwniczką będzie Amerykanka Jessica Pegula lub Rosjanka Diana Sznajder, których mecz zaplanowano bezpośrednio po polsko-ukraińskim starciu.

"To był zupełnie inny mecz niż podczas French Open. Czułam, że mogłam grać swoje. Miałam określony plan, byłam skupiona i pewna siebie. Przegrałam pierwszego seta, ale dostałam cenne wskazówki taktycznie od swojego sztabu i poprawiłam grę. Prawdopodobnie był to jeden z moich najlepszych meczów w tym sezonie" - powiedziała Raszynianka.