Bartosz Zmarzlik wygrywa Grand Prix Łotwy. Polak samodzielnym liderem cyklu

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-08 21:17

Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Łotwy w Rydze, stając się liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. W finałowym wyścigu na torze pokonał Roberta Lamberta oraz Brady'ego Kurtza, umacniając swoją pozycję w tegorocznym Grand Prix.

Dwaj żużlowcy podczas wyścigu na torze. O sukcesie Bartosza Zmarzlika w Rydze przeczytasz na portalu Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwóch zawodników na motocyklach ściga się na torze żużlowym, wzbijając tumany ziemi podczas pokonywania zakrętu.

Kolejne zwycięstwo mistrza w Rydze

Bartosz Zmarzlik okazał się najlepszy podczas ósmej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Reprezentant Polski wygrał decydujący wyścig w stolicy Łotwy. Na kolejnych miejscach podium stanęli Brytyjczyk Robert Lambert oraz Australijczyk Brady Kurtz. Na czwartej pozycji zmagania zakończył natomiast Kacper Woryna. Zawody przyniosły kibicom wiele emocji i zaciętej walki na torze.

To zwycięstwo ma kluczowe znaczenie dla układu w tabeli. Sześciokrotny mistrz świata został samodzielnym liderem całego cyklu rozgrywek. Zmarzlik odniósł w turnieju w Rydze już trzecie zwycięstwo w swojej dotychczasowej karierze. Patryk Dudek uplasował się w zawodach na wysokim, piątym miejscu. Z kolei Dominik Kubera musiał całkowicie zrezygnować ze startu z powodu odniesionej kontuzji.

Kiedy odbędą się kolejne zawody?

Do zakończenia tegorocznego sezonu żużlowego pozostały już tylko dwie ważne rundy. Obecnie polski zawodnik posiada cztery punkty przewagi nad drugim w klasyfikacji Kurtzem. Walka o mistrzowski tytuł nabiera coraz większego tempa. Następne zawody zostaną rozegrane dwunastego września w duńskim Vojens. Będzie to przedostatnia okazja na wywalczenie cennych punktów przed wielkim finałem.

Ostateczne rozstrzygnięcia mistrzostw świata zapadną tradycyjnie w Polsce. Ostatnia runda tegorocznego Grand Prix odbędzie się dwudziestego szóstego września w Toruniu. Zawodnicy powalczą tam o decydujące pozycje w końcowej klasyfikacji generalnej. Zmarzlik stanie przed szansą przypieczętowania kolejnego wielkiego sukcesu. Rywalizacja o medale zapowiada się niezwykle fascynująco.