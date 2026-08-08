Bartosz Zmarzlik wygrywa Grand Prix Łotwy. Polak samodzielnym liderem cyklu

Kolejne zwycięstwo mistrza w Rydze

Bartosz Zmarzlik okazał się najlepszy podczas ósmej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Reprezentant Polski wygrał decydujący wyścig w stolicy Łotwy. Na kolejnych miejscach podium stanęli Brytyjczyk Robert Lambert oraz Australijczyk Brady Kurtz. Na czwartej pozycji zmagania zakończył natomiast Kacper Woryna. Zawody przyniosły kibicom wiele emocji i zaciętej walki na torze.

To zwycięstwo ma kluczowe znaczenie dla układu w tabeli. Sześciokrotny mistrz świata został samodzielnym liderem całego cyklu rozgrywek. Zmarzlik odniósł w turnieju w Rydze już trzecie zwycięstwo w swojej dotychczasowej karierze. Patryk Dudek uplasował się w zawodach na wysokim, piątym miejscu. Z kolei Dominik Kubera musiał całkowicie zrezygnować ze startu z powodu odniesionej kontuzji.

Kiedy odbędą się kolejne zawody?

Do zakończenia tegorocznego sezonu żużlowego pozostały już tylko dwie ważne rundy. Obecnie polski zawodnik posiada cztery punkty przewagi nad drugim w klasyfikacji Kurtzem. Walka o mistrzowski tytuł nabiera coraz większego tempa. Następne zawody zostaną rozegrane dwunastego września w duńskim Vojens. Będzie to przedostatnia okazja na wywalczenie cennych punktów przed wielkim finałem.

Ostateczne rozstrzygnięcia mistrzostw świata zapadną tradycyjnie w Polsce. Ostatnia runda tegorocznego Grand Prix odbędzie się dwudziestego szóstego września w Toruniu. Zawodnicy powalczą tam o decydujące pozycje w końcowej klasyfikacji generalnej. Zmarzlik stanie przed szansą przypieczętowania kolejnego wielkiego sukcesu. Rywalizacja o medale zapowiada się niezwykle fascynująco.