Roksana Węgiel zapozowała topless. Zaskoczyła fanów odważnymi zdjęciami, posypały się komentarze

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Roksana Węgiel pozuje topless w sesji dla magazynu "Viva!"
Roxie Węgiel udostępniła w sieci niezwykle odważne fotografie. Roksana Węgiel wzięła udział w sesji zdjęciowej dla magazynu "Viva!" utrzymanej w stylistyce Dzikiego Zachodu. Na opublikowanych zdjęciach widać klasycznego pick-upa, snopy siana, frędzle oraz kowbojski kapelusz. Największe poruszenie wśród internautów wywołało ujęcie przedstawiające wokalistkę topless. Piosenkarka subtelnie zasłania odkryte ciało dłońmi oraz rozpuszczonymi włosami, więc nie widać za wiele, a jednak poza jest odważna. Artystyczny kadr spotkał się z ogromnym uznaniem i sprowokował lawinę pochlebnych komentarzy.
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Jakaaa piękna omg - podziwiała Ola Nowak.
Pozytywne słowa pod adresem piosenkarki skierowało również grono osób znanych z rodzimego show-biznesu. Wygląd wokalistki zachwalali między innymi Ralph Kaminski, Julia Wieniawa, Maffashion, Patricia Kazadi oraz Paulina Krupińska. Nie zabrakło też reakcji od ogromnej rzeszy fanów artystki.
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"Kocham tę sesję! A magazyn już zakupiony", "Wooow", "Aaa, kocham te foty", "Najpiękniejsza", "Diwa", "Jaka piękna" - czytamy w sieci.
Obok tak gorących ujęć nie przeszedł obojętnie mąż piosenkarki. Kevin Mglej w swoim krótkim wpisie użył słowa "Wooow" i dołączył do niego kilka emotek w kształcie serc. Roksana wypadła na kadrach znakomicie, stąd też ogromna skala internetowych zachwytów nie powinna nikogo dziwić.
Twórcy sesji zdjęciowej Roksany Węgiel
Ostateczny wygląd zachwycających fotografii 21-letniej piosenkarki stanowi efekt współpracy całego zespołu specjalistów. Borys Synak stanął za obiektywem i uchwycił ten wyjątkowy, kowbojski klimat. Odpowiednie stylizacje przygotował Konrad Sławiński. Makijażem zajęła się Marta Furdyna, z którą Roksana współpracowała już przy okazji swojego ślubu. O włosy gwiazdy zadbał jej fryzjer Maksymilian Malarz. Odpowiednią scenografię na planie zdjęciowym zorganizował Piotr Piwowar.
Jak oceniacie efekt? TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA.
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