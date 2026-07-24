Roksana Węgiel zapozowała topless. Zaskoczyła fanów odważnymi zdjęciami, posypały się komentarze

Roksana Węgiel pozuje topless w sesji dla magazynu "Viva!"

Roxie Węgiel udostępniła w sieci niezwykle odważne fotografie. Roksana Węgiel wzięła udział w sesji zdjęciowej dla magazynu "Viva!" utrzymanej w stylistyce Dzikiego Zachodu. Na opublikowanych zdjęciach widać klasycznego pick-upa, snopy siana, frędzle oraz kowbojski kapelusz. Największe poruszenie wśród internautów wywołało ujęcie przedstawiające wokalistkę topless. Piosenkarka subtelnie zasłania odkryte ciało dłońmi oraz rozpuszczonymi włosami, więc nie widać za wiele, a jednak poza jest odważna. Artystyczny kadr spotkał się z ogromnym uznaniem i sprowokował lawinę pochlebnych komentarzy.

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QUIZ o Roxie Węgiel. Sprawdź, ile wiesz o zwyciężczyni kilku talent show Pytanie 1 z 13 Kiedy urodziła się Roksana Węgiel? 10 stycznia 2004 roku 11 stycznia 2005 roku 12 stycznia 2006 roku Następne pytanie

Jakaaa piękna omg - podziwiała Ola Nowak.

Pozytywne słowa pod adresem piosenkarki skierowało również grono osób znanych z rodzimego show-biznesu. Wygląd wokalistki zachwalali między innymi Ralph Kaminski, Julia Wieniawa, Maffashion, Patricia Kazadi oraz Paulina Krupińska. Nie zabrakło też reakcji od ogromnej rzeszy fanów artystki.

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"Kocham tę sesję! A magazyn już zakupiony", "Wooow", "Aaa, kocham te foty", "Najpiękniejsza", "Diwa", "Jaka piękna" - czytamy w sieci.

Obok tak gorących ujęć nie przeszedł obojętnie mąż piosenkarki. Kevin Mglej w swoim krótkim wpisie użył słowa "Wooow" i dołączył do niego kilka emotek w kształcie serc. Roksana wypadła na kadrach znakomicie, stąd też ogromna skala internetowych zachwytów nie powinna nikogo dziwić.

Twórcy sesji zdjęciowej Roksany Węgiel

Ostateczny wygląd zachwycających fotografii 21-letniej piosenkarki stanowi efekt współpracy całego zespołu specjalistów. Borys Synak stanął za obiektywem i uchwycił ten wyjątkowy, kowbojski klimat. Odpowiednie stylizacje przygotował Konrad Sławiński. Makijażem zajęła się Marta Furdyna, z którą Roksana współpracowała już przy okazji swojego ślubu. O włosy gwiazdy zadbał jej fryzjer Maksymilian Malarz. Odpowiednią scenografię na planie zdjęciowym zorganizował Piotr Piwowar.

Jak oceniacie efekt? TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA.

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