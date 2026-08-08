63-letnia Ewa Skibińska pręży ciało nad Bałtykiem. Towarzyszą jej córka i mama

Ewa Skibińska na urlopie w Sopocie. Gwiazda odpoczywa z mamą i córką

Wakacje nad Bałtykiem cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem znanych osób. Niedawno nad morzem relaksowała się Wiktoria Gąsiewska, a do Juraty zjechali Jan Englert i Beata Ścibakówna. Ścibakówna chętnie pokazywała zdjęcia z wyjazdu, na których eksponowała swoją zadbaną sylwetkę, wywołując spore wrażenie wśród fanów.

Teraz o miano królowej nadbałtyckich plaż może z nią rywalizować Ewa Skibińska. 63-letnia gwiazda, znana z ról w serialach takich jak "Czarna śmierć" i "Odwilż", regularnie udowadnia, że świetnie czuje się we własnym ciele, chętnie dzieląc się odważnymi fotografiami na Instagramie i niezmiennie spotykając się z entuzjazmem obserwatorów.

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Ewa Skibińska pokazała ciało w czarnym stroju. Co za figura!

Tym razem fotoreporterzy zauważyli 63-latkę na plaży w Sopocie, gdzie spędzała czas ze swoją 38-letnią córką, Heleną Mieszkowską. Aktorka miała na sobie odważne bikini, śmiało prezentując swoją formę.

Na instagramowym profilu Skibińskiej pojawiło się także zdjęcie, na którym pozuje w czarnym, jednoczęściowym stroju, idealnie podkreślającym jej kształty. Dodatkowo opublikowała fotografię, na której widać nie tylko ją i jej córkę, ale także mamę. Trzeba przyznać, że mama gwiazdy również wygląda znakomicie, co może sugerować, że doskonała forma aktorki to zasługa genów.

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