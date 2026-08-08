Miss Polski ma niezwykle przystojnego brata bliźniaka. Namawia go na udział w konkursie mistera

Wiktoria Ptak związała swoje życie z medycyną

Finał konkursu Miss Polski 2026 miał miejsce 2 sierpnia w Nowym Sączu. Wydarzenie było transmitowane na antenie stacji Polsat. Tytuł najpiękniejszej Polki Oliwia Mikulska przekazała Wiktorii Ptak. 28-letnia dziś kobieta spędziła w Polsce pierwsze dziewięć lat życia. Następnie, wspólnie z dziadkami i bratem bliźniakiem o imieniu Filip, przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, osiedlając się ostatecznie na Florydzie.

Aktualna miss szczerze przyznaje, że amerykański sen wymagał wielu wyrzeczeń. Swoimi doświadczeniami z życia na emigracji chętnie dzieli się w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie. W jednym z wideo opowiedziała o bolesnym rozdzieleniu z bratem w szkole, co miało przyspieszyć ich naukę języka obcego. Wiktoria Ptak wspominała także dyrektorkę tamtejszej podstawówki, która była niezwykle zaangażowana w pomoc polskim dzieciom.

To w dużej mierze dzięki wsparciu pedagogów zdolne rodzeństwo osiągało doskonałe wyniki w nauce. Pod koniec lipca brat miss, Filip, oficjalnie ukończył studia medyczne. Wiktoria Ptak udostępniła zrzut ekranu z jego profilu na Instagramie, gdzie w żartobliwy sposób dziękował dawnej nauczycielce. Warto dodać, że Miss Polski 2026 również wiąże swoją przyszłość z branżą medyczną.

Podczas pobytu w USA najpiękniejsza Polka obroniła licencjat z psychologii, realizując jednocześnie przedmioty przygotowujące do studiów lekarskich. Swoje doświadczenie zdobywała pracując jako asystentka w poradni dermatologicznej. Decyzję o powrocie do Polski podjęła kilka lat temu, aby być bliżej najbliższych. Swoją edukację medyczną kontynuuje na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

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Wiktoria Ptak ma przystojnego brata bliźniaka

W ubiegłą sobotę Wiktoria Ptak pojawiła się w porannym paśmie stacji Polsat. W trakcie wywiadu z prowadzącymi "Halo, tu Polsat", Agnieszką Hyży i Pauliną Sykut-Jeżyną, miss zdradziła swoje zawodowe zamierzenia.

Bardzo bym chciała połączyć te dwa światy - medycyna i Miss. Myślę, że one bardzo pięknie się uzupełniają. Medycyna nauczyła mnie dyscypliny, ale też bliskości z ludźmi i takiej empatii. A korona daje mi ogromną moc, aby działać na rzecz innych - wyznała.

Niebawem Miss Polski 2026 powróci na sale wykładowe, rozpoczynając piąty rok studiów na uczelni medycznej. Goszcząc w programie śniadaniowym, podkreśliła znaczenie edukacji zdrowotnej i regularnej diagnostyki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet. Jej ambicją jest specjalizacja w dermatologii onkologicznej.

Droga zawodowa Wiktorii Ptak nieznacznie różni się od obranej przez jej brata. Filip, specjalizujący się w gastrologii, praktykuje w Bostonie. W trakcie wizyty w "Halo, tu Polsat" z dumą i uśmiechem mówiła o swoim bliźniaku.

Brat jest już lekarzem w Bostonie. Wysoki, przystojny... Mówię, że pierwszy w kolejce stał do wszystkiego - mówiła Wiktoria.

Na taką rekomendację błyskawicznie odpowiedziała Agnieszka Hyży, sugerując udział brata w wyborach najprzystojniejszego mężczyzny. Z rozbawieniem Wiktoria Ptak potwierdziła, że zachęca Filipa do spróbowania swoich sił w tym przedsięwzięciu. Zastanawiające, czy młody lekarz ostatecznie pójdzie w ślady utytułowanej siostry.

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