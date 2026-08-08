Alicja Kuś zachwyca internautów. 45-letnia mama mistrzyni wygląda zjawiskowo

Alicja Kuś wygląda jak siostra swojej córki. 45-latka robi furorę w sieci

Anastazja Kuś, nowa mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, zachwyca nie tylko na sportowych arenach, ale również podczas branżowych eventów. Ogromne wsparcie zapewnia jej mama, Alicja Kuś, która towarzyszy jej od samego początku przygody ze sportem. Obie kobiety często pojawiają się razem na różnych imprezach i bywają brane za siostry. Nic dziwnego, patrząc na niesamowity wygląd 45-latki. Mama 18-letniej lekkoatletki regularnie publikuje w internecie odważne fotografie, pokazując swoją idealną sylwetkę, która robi nie mniejsze wrażenie niż sportowa forma jej córki.

Mama 19-letniej polskiej sprinterki zachwyca formą w sieci. Pokazała odważne kadry

Internauci pod wrażeniem formy Alicji Kuś. Posypały się komplementy

Niedawno 45-latka udostępniła w sieci kolejne zmysłowe kadry, na których eksponuje niemal całe ciało. Reakcja internautów była natychmiastowa. W sekcji komentarzy zaroiło się od zachwytów nad figurą i wdziękiem mamy Anastazji Kuś.

"Bogini", "Przepiękna", Cudowna", Piękna kobieta, pełna gracji, wdzięku. Figura cudo. Królowa; Ale Ty Jesteś piękna, wyglądasz zjawiskowo

Taka figura to jednak nie tylko kwestia genów, ale przede wszystkim ciężkiej pracy. Z profili w mediach społecznościowych wynika, że Alicja Kuś nie tylko kibicuje córce, ale sama również aktywnie trenuje. Sport płynie we krwi całej rodziny – mąż Alicji, Marcin Kuś, to były reprezentant Polski w piłce nożnej, który w narodowych barwach rozegrał siedem spotkań.

Gorące zdjęcia Alicji Kuś. Mama Anastazji Kuś zachwyca w sieci

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